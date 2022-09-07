【公屋藏槍】涉藏手槍零件及彈藥　兩男提堂還押12月再訊

▲ 警方早前於柴灣一公屋單起出槍彈，涉案兩男今提堂，還押候訊。資料圖片

警方日前接報指柴灣興民邨民逸樓梯間有彈藥，在埋伏行動中拘捕2名疑交收子彈的男子，當場檢獲138粒子彈，另在2人的住所檢獲手槍組合零件及彈匣等物品。該兩男被控無牌管有槍械及彈藥和管有攻擊性武器等5罪，今（7日）被解往東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請押後案件至12月7日再訊，以待控方進一步調查，包括進行科學鑑證、檢驗子彈和電子裝置等。2名被告申請保釋被拒，繼續還押。

被告依次為朱英健（31歲，裝修項目統籌員）及劉宇興（25歲，資訊技術支援人員）。

朱被控無牌管有彈藥及無牌管有槍械兩罪，控罪指他於2022年9月4日，在大潭道興民邨民逸樓某單位外，無牌管有138粒子彈；以及同日在民逸樓某單位內，管有3D打印解放者手槍組合零件及3個彈匣。

劉則被控企圖無牌管有彈藥、無牌管有槍械及彈藥，以及管有攻擊性武器三罪，指他於2022年9月5日，在興民邨民富樓地下外，企圖無牌管有138粒子彈；及於同日於安逸街荃威花園N座某單位內，管有3D打印解放者手槍組合零件及9粒子彈；及於該單位內管有4把刀，意圖將其作非法用途使用。

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記者：陳曉欣