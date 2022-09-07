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【安達臣道冧天秤】房協稱對事件感難過　死者家屬可獲發30萬元撫恤金

社會 17:42 2022/09/07

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安達臣道一帶正在發展大批住宅項目。（資料圖片）

安達臣道R2-2地盤項目今日（7日）發生冧天秤工業意外，項目正進行上蓋工程，興建房協的資助出售房屋，有1,403伙，預計2024/25年度落成。因應項目地勢較高，料中層以上單位可享維港煙花海景，外界預期或明年預售。不過目前地盤已停工，房協稱深表關注和難過，向事件中的死傷者及其家屬致深切慰問，將會向每名死者的家屬發放一筆過30萬元的撫恤金，及為每位傷者的家屬提供10萬元的即時援助。

時任特首林鄭月娥在2018年公布，將啟德及安達臣道9幅私樓地改劃興建資助出售房屋，視作短中期市區居屋主要供應來源，其中一個就是R2-2地盤，項目已於去年9月開展工程。項目將興建5座樓，包括2座21層高及3座15層高住宅大廈，總共1,403個單位；1所2層高幼稚園，以及1層提供165個車位的地庫停車場。

項目承建商是精進建築，也負責建築及樓宇裝修工程、機電工程、外牆飾面工程、室外園藝工程及邨內道路工程等。

按政府預售資助出售房屋的慣例，外界預期這項目是「市區9幅地」的首批供應來源，最快明年預售。可是因應今次意外，房協發言人稱，現正與項目承建商精進建築密切跟進事件，並會全力配合政府調查，涉事地盤已即時停工。房協總監(工程策劃)楊啟裕亦往地盤現場了解情況。事發後，房協責成轄下所有項目的承建商，再次檢查同類型天秤的操作，確保安全。

房協對事件表示深表關注和難過，並向事件中的死傷者及其家屬致以深切慰問，將會向每名死者家屬發放一筆過30萬元撫恤金，及為每位傷者家屬提供10萬元即時援助。

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記者：吳卓峰

 

 

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