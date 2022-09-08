【K1報名】2023/24學年港島區30間幼稚園報名詳情　部分熱門學校設兩輪面試

▲ 港島區30間熱門幼稚園報名詳情。

2023/24學年幼稚園K1報名程序在9月展開，要為子女報讀幼稚園的家長需要開始做準備。除了要申請「幼稚園入學註冊證」，亦要了解心儀幼稚園是否屬「幼稚園教育計劃」、學費、申請日期及方法等。TOPick整理了港島各區熱門幼稚園的資料，供家長參考。

根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2023/24學年入讀幼稚園的兒童必須在2020年12月31日或之前出生。家長須在今年9月至11月向教育局遞交「幼稚園入學註冊證」申請，申請表需連同出世紙副本、父/母一方的身份證文件副本一併遞交。

以下為港島區熱門幼稚園資料，包括中西區、灣仔區、東區、南區及離島區（依幼稚園概覽分類），部分幼稚園將於9月內截止報名，家長要留意清楚，以免錯失機會。

最新影片：

中西區

嘉諾撒聖心幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月20日至9月26日

申請方法：網上申請

面試日期：11月4日至5日

半日/全日制：半日

學費：$1,540（分10期）

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

聖嘉勒小學（幼稚園部）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月10日至15日

申請方法：親身遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖保羅堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月13日起

申請方法：網上申請

面試日期：尚未公布

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：尚未公布

申請詳情：按此連結

聖士提反堂小學暨幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月2日至10月31日

申請方法：網上申請

面試日期：11月12日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$11,710（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

禮賢會學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月13至14日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月5日或11月12日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：10月1日起於學校網頁下載，或10月3日起親臨學校索取

申請詳情：按此連結

聖安多尼中英文小學暨幼稚園（中西區山道總校）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月31日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：K1只設半日；K2及K3設半日及全日

學費：半日班免費；全日班$11,950（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港真光幼稚園（堅道）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月19日至9月24日

申請方法：親自遞交

面試日期：10月中發信通知

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$3,000（分10期）；全日班$25,790（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

維多利亞（寶翠園）幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月6日至10月14日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪－11月5日（提交影片）；第二輪－11月14日至18日

半日/全日制：半日

學費：K1－$105,215（分11期）；K2－$96,000（分10期）；K3半日班$97,790（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

救恩學校（幼稚園部）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月1日至9月16日

申請方法： 網上申請

面試日期：11月11日、12日或19日

半日/全日制：半日

學費：$3,040（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

灣仔區

香港靈糧堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月13日起

申請方法：網上申請

面試日期：11月4日至5日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

保良局莊啓程幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月起

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$9,700（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖保祿幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月19日至10月9日

申請方法：網上申請

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

學費：$34,050（分10期）

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

銅鑼灣維多利亞幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月9日至10月14日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪－11月5日；第二輪：11月16至23日

半日/全日制：半日

學費：K1－$94,589（分10期）；K2－$86,630（分10期）；K3－$88,930（分10期）

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

玫瑰崗幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：10月15日 （須於9月26日至10月10日預約遞表時間）

申請方法：親自遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日及全日

學費：K1半日班$31,840；K2及K3半日班$29,090；K1至K3全日班$52,860（分10期）

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

東區

北角衞理堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月15日至10月19日接受網上申請；10月4日接受親身遞交

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月5日或11月12日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結 或 郵寄索取

申請詳情：按此連結

明我幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至11月1日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月5日（Zoom面見）

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$1,210（分10期）

申請表：按此連結

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浸信會培理學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月8日或10月10日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月6日或12日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$15,500（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

明慧國際幼稚園（北角分校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：現正接受申請

申請方法： 親身遞交、郵寄或網上報名

面試日期：未有提及

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$62,040（分11期）；全日班$112,750（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

蘇浙小學校

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：即日至9月15日

申請方法：郵寄

面試日期：10月15日

半日/全日制：K1只設半日；K2及K3設半日及全日

學費：K1至K3半日班$41,320；K2及K3全日班$53,770（分10期）；K2及K3國際半日班$73,390

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港民生幼稚園（北角）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月16日至10月22日

申請方法：網上申請或親身遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$52,740至$53,760；全日班$85,200（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

瑪歌瑞特國際幼稚園（太古）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：現正接受申請

申請方法：親自遞交

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$75,460；全日班$148,874（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

離島區

金巴崙長老會青草地幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月1日起

申請方法：網上申請、郵寄或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$11,935（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

保良局張潘美意幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：網上申請－9月1日至10月31日；親自遞交－9月26日至10月31日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月5日或12日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$11,240（分10期）

申請表：按此連結

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香港聖公會東涌幼兒學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至9月30日

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：11月12或19日

半日/全日制：全日

學費：$11,700（分12期）

申請表：按此連結

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東涌浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月起

申請方法：親自遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$10,098（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

綠茵英文（國際）幼稚園（東涌）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月15日至9月30日

申請方法：親自遞交

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$70,840；全日班$100,705（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

南區

維多利亞（海怡）國際幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月6日至10月14日

申請方法：網上申請

面試日期：第一輪－11月5日（上載影片）；第二輪－11月14至18日

半日/全日制：K1至K2只設半日；K3設半日及全日

學費：K1－$102,333（分11期）；K2－$92,480（分10期）；K3半日班$95,100、全日班$169,810（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啟思幼稚園（深灣軒）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$20,660（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

天主教聖伯多祿幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月1日至11月18日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月19日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$2,180（分10期）

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

聖文嘉中英文幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：現正接受申請

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：11月12日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$5,300（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

註：所有學費均為2021/22學年全年學費，資料來源為《幼稚園概覽2021/22學年》；幼稚園概覽將離島區歸入港島區計。

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責任編輯︰林愛娜