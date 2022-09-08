【衝出舒適圈】泳兒再任聲夢導師被學員感動爆喊　Vincy樂向年青人分享演藝經歷

▲ 泳兒憑一把靚聲成為歌迷喜愛的抒情歌手，初出道時更被讚如「翻版王菲」。

擁有一把公認靚聲、多年來以清新情歌俘虜歌迷的泳兒（Vincy），近年突破過往框框，推出一系列暗黑風格歌曲如《溝渠暢泳》、《荊棘海》等，前者亦為她首奪「五台冠軍歌」，而早前推出的《早上37.2度》亦成為她第二首「五台冠軍」作品，在事業愈見順利，Vincy期盼可做更好的自己。

繼2019年的演唱會後，泳兒將在10月2日於九展Star Hall舉行音樂會，個唱取名《Vincy Chan Breaking Live 2022》，當中亦有寓意。Vincy解釋︰「這是我轉了暗黑系列之後首次個人演唱會，演唱會主題為「Breaking」，寓意自己這幾年的break through。」

她續指：「要衝出舒適圈，重新審視，把自己舊有的概念粉碎然後重新整理、沉澱，在這個過程中，我找到自己的方向、想做的音樂，不再留自己的舒適圈，所以想到『Breaking』作為今次演唱會的主題。」

事隔3年再度踏表演台，粉絲有心目中的歌單，亦希望聽到泳兒的經典情歌。Vincy笑言這次除有近期暗黑元素的新歌外，當然會唱出大家喜愛的舊歌：「不然的話，我相信會被叫『回水』！亦因為如此，如何將舊歌和新歌以同一個主題串連起來，又沒有突兀感，難度不小。不過正是因為很有難度，我們更想去挑戰！」

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渴望改變性格

Vincy在個唱前推出新歌《18步半》，歌曲靈感參考自經典電影《8 1/2》。當年電影大師費里尼當年拍了7部半電影後，把之後作品命名為《8 1/2》（中文繙譯為《八部半》），啟發了詞人周耀輝把歌曲取名《18步半》，意即泳兒在18張專輯之後再向前走，而「半」則有不可測、還有、更多的意思。

周耀輝為這首歌曲定下「精神分裂」主題，Vincy表示這可說是源自她：「做了這麼多年人，好多時候大家都會講︰『一定要做番自己。』但當你不斷地成長、有不同的經驗之後，會發現內在不只得一個自己。有時我們可能會講︰『你唔好改變自己初衷呀，你一定要忠於自己。』但是不是每個人都做得到呢？有趣的是，其實不一定要限制自己的任何一面，反而應該要容許自己更多的改變，來適應不同的環境。」

Vincy認為精神分裂其實是每個人的縮影，無論面對家人、朋友、同事等，都不會以同一方式對待。「面對不同的環境、待人處事時，我們都會分裂出好多不一樣的面貌，這樣才可以成為一個更好的自己。」

▲ 在《聲夢2》再任導師，泳兒對學員的表現更為緊張。（電視畫面）

為《聲夢2》學員爆喊

泳兒在音樂路銳變成長，而去年首度擔任《星夢傳奇》導師的她，就希望把自身對演藝上的體驗，傳授給一眾年青學員。當時第一次做「老師」的Vincy，直言做導師有壓力，由最初不懂如何傳授經驗，到接近節目尾聲時，反而讓她不捨。今年她再度在《聲夢2》連任導師，出心出力，更曾在鏡頭前忍不住感動爆哭。

她回想：「比起去年，今年和他們的bonding更強，因為上一次學員們經常轉來轉去，今年則從頭到尾都是帶?同一班學員。所以每次錄影完都有點『元氣大傷』的感覺。」其中像曾赴韓國做練習生的Sean，明明舞功、外形不錯，卻欠缺自信，更在綵排期間多番洩氣，令身為導師的Vincy不得不苦口婆心勸解他。最終Sean在台上能有自信表演，令她當場忍不住感動流淚。「因為和Sean每次WhatsApp或見面，他都會問下一個是不是淘汰他。所以我不只是做導師，又像心理輔導員。」

懂得唱、唱得好，不見得就願意分享。Vincy作為前輩，有自己的忙碌日程，卻不只在鏡頭前指點，攝影機後、電視台以外，同樣花時間、花心機。

▲ 去年同公司的張敬軒在紅館開演唱會，泳兒作為嘉賓同台合唱。（受訪者提供）

「很多時自己的事都未做，就先幫他們。因為擔心不快點幫他們揀歌、練歌，到時他們上到台出醜怎算？而且若演出有問題，真的有可能眼前這一次就是他們最後一次在這個節目上演出。」

學懂照顧別人

Vincy認為做導師，也是自己一次很好的經歷。「我覺得對我來說也是一種學習，怎樣向他們傳達自己的技巧或經驗呢？而且不同年紀、不同性格的學員，用的方式也不一樣，要去摸索，有點像阿媽照顧着小朋友、或大姐姐管着細佬妹。那種attachment真的是會強到打從心底為他們擔心！」

曾經赴英國學唱歌的她，更笑言自己交過的學費沒有白花，能夠傳授給後輩。

「尤其是自己是過來人，就更不想他們行冤枉路。因為現在演藝界變化那麼快，所有事情發生得很快，你不會想他們慢慢等5年才開竅，你想他們3個月就可以學懂。」

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唱歌以外，Vincy指自己做導師，也因而學到怎樣照顧人。「做歌手，身邊總是一大堆人在照顧自己，現在則是我去照顧他們。」

聽起來有點角色對調，學員出場前的衣服、頭髮、化粧，甚至耳機有沒有問題，Vincy都會親力親為一一去留意。「因為這些細節全部都add up在他們的表演上，是表演的一部分。」

▲ 《18步半》MV泳兒有多個突破造型，令人眼前一亮。（受訪者提供）

Makeup：木子維納Vena

Hair：Zivyeunghair@leonardo3

Venue：The Cloakroom

記者：王嵐