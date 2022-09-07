【育兒心得】小暴龍兒子亂發脾氣家長無符　父母尋求社工協助學3招育兒法

▲ 小暴龍兒子亂發脾氣，家長無符需找社工協助。

當兒童鬧情緒，有行為問題時，你會怎樣處理？行為主義及學習理論的設限技巧、獎懲分明的方法可給我們一些管教指引，但是，你曾試過孩子愈「管」愈反叛嗎？若是，就要再審視管教方向了。

曾遇一位幼稚園高班學生熙熙，人稱「小暴龍」，常一副怒氣沖沖的樣子，專注力不足的他未能守規矩而常被老師投訴。又因不滿老師的指責而發脾氣罵人、搞破壞，甚至與老師對著幹，令老師、家人十分頭痛。同學也對他敬而遠之。

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兒童生於完整家庭，父母擁高等教育學歷，對管教方法也略懂一二，惟對兒童變本加厲的行為束手無策，故向社工求助。經過多個月的兒童遊戲治療及家長輔導，孩子慢慢尋回真我，家人也明白孩子更多。孩子的情緒源於不善表達，又忟憎別人不明白他。

父母通常因為孩子的行為而尋求治療，然而，若是聚焦在孩子身上，便就可能冒著錯失問題根源的危機，而根源往往隱藏在家庭動力之中，例如婚姻關係緊張、管教不足、家庭成員離世、虐待等。問題往往不是起因於孩子。

多肯定 少批評

每個生命都有追求優越或自我肯定的欲望。相反，不被接納的孩子，覺得自己不被愛，容易認為自己無價值，從而自我放棄。「小暴龍」常常說NO, NO,NO，因為照顧他的外婆患抑鬱症的對甚麼都不滿意。曾有一位品學兼優的小六學生因偷竊而接受警司警誡，回憶道，他曾向父親展示考獲全班第一的測驗卷，反遭譏諷 「好叻咩？」令孩子很沮喪，「我幾叻都無用，咁我做咩要咁努力！」從而走上自暴自棄的路。所以，請停止一切負面的言語，因為你無法知道你哪一句話把站在懸崖邊的孩子推向深淵。

同理心

要能形成健康的社會連結與彼此滿意的關係，同理是關鍵因素。父母的同理就是俯下身用孩子的角度去看事情，多理解，多接納，少批判。「小暴龍」常畫迷宮圖，我問「你喜歡迷宮嗎？」，他卻搖頭。後來，他解釋這是回家的路。我又問「你回家的路是怎樣的？」 他說「很遠」。其實，他家距離學校只有5分鐘步程，兒童指的遠不是回家的路，而是與父母的距離。原來，父母工作時間長，放學後兒童要上不同的興趣班，再去外婆家食飯，直到晚上8點父母放工，兒童才能回家。親與子之間最遺憾的事莫過於，父母在職場馳騁只為給孩子好生活，而孩子只想回家，有父母陪伴就心滿意足。

無條件的正向關懷

Carl Rogers認為無條件的正向關懷包括關懷(Caring)及接納(Acceptance)，是一種深度而真誠的關懷。當父母用同理心，不帶批判的眼光去看，便能深入孩子的世界，並傳達對孩子的接納。這並不表示認可孩子的壞行為，而是接納行為背後的情緒、動機及期盼。因著這真誠、接納的氛圍，使孩子能釋放真實的自我，開展及統整自己。

有一次放學後，「小暴龍」走失，全校老師、家長都十分著急，丟下工作去找他，還差點報警。原來，他只是貪玩，甩開外婆手就跑開了。最後，終於找到他。當他見有幾十個師長、家人都等他時，他才明白事態嚴重，戰戰兢兢，一動不動，擔心捱罵。媽媽把他擁入懷，「熙熙，媽媽好掛住你，I love you」，媽媽喜極而泣。熙熙也哭了，這是幼稚園三年以來第一次。

經歷深度的接納和關懷，孩子覺察他雖然不乖，但父母依舊包容他，愛他。這樣的愛，治療孩子的心，讓他有力量去改變。

最後一節的遊戲治療，孩子不再玩恐龍打架遊戲，而是拿起一隻小綿羊，抱著。我說︰「你喜歡小羊」。他點點頭「因為媽媽是小羊。」 事實上，昨天的小暴龍已馴服成小綿羊，不再亂發脾氣了。

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原題為「小暴龍的轉化」

撰文︰聖公會聖基道兒童院寄養服務社工 楊麗雲