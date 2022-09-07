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【立法會】會議廳天花漏水　立法會9月中前完成維修工程

政治 18:04 2022/09/07

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立法會會議廳早前天花漏水，現已展開維修工程。（梁君彥Facebook相片）

立法會會議廳早前天花漏水，立法會秘書處與建築署於立法會大會休會期間，展開多項維修工程，包括在會議廳排水渠及周邊矮牆上塗上防水塗層，以及在位於3樓的教育廊更換吸濕物料等，預料工程可提前在9月中之前完成。

特首李家超7月初出席首次出席立法會答問會前一天，會議廳天花出現漏水，影響部分議員及官員的座位。立法會主席梁君彥在其社交網站表示，據建築署講解，立法會會議廳天台呈曲面設計，故駁口多而複雜，加上物料日久老化，增加了圓形排水渠滲漏的風險。

建築署在整條排水渠及周邊矮牆上，塗上用於泳池的高強度防水塗層Polyurea，同時改善去水孔的設計，以防止淤塞。

另外，工人亦已拆下3樓教育廊的全部50多塊內面玻璃，填密頂底的縫隙，再在玻璃中空位置更換並添加吸濕物料。重置玻璃前，建築署利用吸濕神器於玻璃中空位置進行抽濕，完全密封玻璃，阻截濕氣滲入及水珠形成。 

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記者：陳葆琳

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