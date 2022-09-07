【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食

44歲的李珊珊，2019年曾罕有地主動向大眾透露自己一直受驚恐症所困擾，形容當時情況彷如瀕臨死亡邊緣，令她有窒息感。至近日，珊珊再次於網上更新個人動態，指「又看完醫生回家。狂瀉兩星期，希望今天，吃到固體食物。」不少網民見狀，隨即紛紛留言關心，並叮囑她要保重身體。

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96年奪港姐冠軍

現年44歲的李珊珊於1996年參選香港小姐奪冠而入行，及至近年李珊珊身體欠佳，經常受到濕疹困擾，淡出娛圈近9年的曾被傳患腦瘤。

神隱多年的她於2019年2月現身慈善活動，並指自己曾患病要入院治療，雖屢傳患癌及抑鬱症，但珊珊當時卻沒有交代病情，只感謝好友一直的扶持。

及至11月22日，李珊珊應「精神健康基金會」拍片首度公開患上驚恐症，她以默劇方法拍片，片中手持寫上心聲的巨型「大字報」，她指曾有「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」。

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自己才可以救自己

當時珊珊向傳媒透露已患病兩年：「2017年，我身處醫院當時因為種種原因，第一次出現非常激烈嘅病徵發熱，標冷汗，全身冇力，呼吸困難不停地掙扎，直至眼前一黑，那種令人窒息的感覺，我直頭覺得在瀕死邊緣，經過不同檢測，專科醫生都搵唔到病因。」

她又指：「病徵持續出現，每日都徘徊地獄和折返人間。兜過唔少冤枉路，做過唔少測試都係搵唔到病因，直至有一日經轉介去找劉英傑醫生，我才知道個病叫驚恐症！幸好劉醫生教曉咗我，情緒病其實同傷風感冒一樣，有得醫。」

其後李珊珊以facebook live跟網民分享感受，她認為有情緒病的人第一步是自救，要看醫生、信任醫生及準時食藥。「如果你覺得找不到疼愛你的人，就找一個你肯相信，或者會關心你的朋友，跟對方分享感受，或陪伴你一同去抗病，唯有自己才可以救自己，很現實。」

珊珊去年在商台雷霆881開咪主持節目《自在想》，她親自講述患上驚恐症的心路歷程，感恩在治病期間，得到好友Sammi的支持和鼓勵：「第一個要多謝嘅一定係鄭秀文，係阿Mi將我喺深淵拉番出嚟，佢鼓勵我『唔使驚！就算行一步退兩步我哋都一齊行』，我覺得佢係一位天使帶領我，好多謝佢！」她亦感謝林保怡、古天樂、甘比等好友扶她一把。

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責任編輯：羅嘉欣