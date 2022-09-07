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【海外醫生】醫委會批准3名非本地培訓醫生註冊申請　44名非本地培訓醫生正於公院工作

社會 18:35 2022/09/07

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醫委會批准3名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請。（資料圖片）

醫管局發言人今日（7日）表示，接獲香港醫務委員會通知，確認批准3名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中2名是新的申請，另外一名屬續期申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量。該3名醫生將於內科、眼科及放射科服務。

醫管局現時共有44名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、眼科、兒科、放射科及外科，以紓緩前線醫生的工作量。

醫管局發言人表示，招聘非本地培訓醫生的工作將持續進行，醫管局會安排符合資格的申請者由有關臨床部門進行面試。醫管局將為適合聘用的申請者，按他們可以到港履任的時間，向香港醫務委員會提交有限度執業註冊申請。

醫管局目前在所有專科招聘非本地培訓醫生為駐院醫生，至於在專科醫生流失情況較為嚴峻的專科，醫管局亦會招聘合資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生。

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記者：黃穎津

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