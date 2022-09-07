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【私院支援】私院提供410張病床接收公院轉介病人　按需要陸續增至1,000張

社會 18:42 2022/09/07

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私院提供410張病床接收公院轉介病人，按需要陸續增至1,000張。（資料圖片）

醫管局宣布，全數13間私家醫院可供使用的病床數目由首階段的364張增至目前至少410張，並會視乎實際需要陸續將病床數目增至約1,000張。

現時醫管局的非緊急服務已因疫情縮減3成，為盡量避免再度調整非緊急服務的服務量，以致不同類型病人的治療被迫延誤，醫管局有必要轉送更多合適病人往私家醫院。

經醫務衞生局局長盧寵茂早前與香港私家醫院聯會代表會面，以及醫管局近日與私家醫院緊密磋商後，全數13間私家醫院可供使用的病床數目已由首階段的364張增至目前至少410張，並會視乎實際需要陸續將病床數目增至約1,000張。由7月29日至9月6日，累計920名住院病人獲轉介至13間私家醫院接受治療。

香港港安醫院—荃灣、聖保祿醫院和聖德肋撒醫院均已調撥更多病床，而香港中文大學醫院計劃在下星期再增加八張可接收新冠病人的病床。多間私家醫院的病床使用情況亦見大幅提升。就個別私家醫院的病床暫時較少病人使用，醫管局會與相關團隊保持溝通，盡量善用寶貴的病床資源。

政府會繼續密切留意醫管局轉介病人至私家醫院的安排，盡一切能力維護公營醫療系統，以市民生命至上為原則，保障公眾健康。醫管局亦會視乎疫情走勢及其實際需要，考慮使用更多私家醫院病床。

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責任編輯：李榮忠

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