【婚禮人情2022】2022下半年人情參考公價出爐　資深大妗姐: 金額有升無跌

▲ 星級婚禮負責人兼資深大妗姐羅勤芳分享2022下半年人情公價。

近日確診人數過萬宗，加上政府於上月28日宣佈最新婚禮限聚令，令不少人都驚嘆「計劃趕不上變化」。而2022年過了一大半，到底下半年人情公價有何調整?假如未能到場出席、只派餅卡但未邀請觀禮等情況，人情金額多少才合適呢?TOPick找來星級婚禮負責人兼資深大妗姐羅勤芳(芳姐)一一解答。

最新影片推介：

最新婚禮限聚令

政府日前宣告8月28日起再收緊社交距離措施，婚禮、婚宴及餐飲宴會最多120人，8人以上要在24小時前做快測，紅碼人士禁入場等，詳情安排如下：

婚宴+舉行婚禮 每檯最多8人，晚市堂食至12時，總人數少於120人。可唱卡拉OK及打麻將，禁止現場表演。紅碼人士禁入場，8人以上要在24小時前做快測，需遵守疫苗通行證及安心出行規定。 任何作婚禮用途的場地（未有婚宴進行） 每組來賓最多8人，拍照時除外；最多佔用8成半座位，同一行座位不得連續超過8個位。可以有現場表演，但紅碼人士禁入場，其他人需遵守疫苗通行證及安心出行規定。 宗教處所行禮 每組來賓最多8人，紅碼人士禁入場，其他人需遵守疫苗通行證及安心出行規定。 酒店套房 不得超過20人，須在上午8時至下午5時進行。除儀式的飲食部分外，房內所有人須戴口罩。

星級大妗姐分享人情公價

貴為羅勤芳中華禮儀創辦人和總監的羅勤芳(芳姐)，對中式婚嫁禮儀、習俗及婚禮流程暸如指掌。

因此，多年來深得新人們喜愛，更為不少名人明星主持婚禮如 霍英東孫女婚禮、郭富城和方媛及家燕姐娶新抱等，可見其舉足輕重的地位。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

芳姐受訪時分享，現時不少新人傾向舉辦輕式婚禮，如婚宴專門店午宴、高級私人會所午宴及Cocktail Party等，甚至不擺酒只作簽紙註冊。而人情利是方面，可視乎親疏程度象徵式給予$800-$1000即可。

近年興起小型、輕式婚禮，減少處理細節，又唔使做Show大排筵席，低成本就有一個高質婚禮，所以都有見過好多新人揀工商廈證婚場地，Budget比酒店低好多。

最新影片推介

芳姐續指，雖然疫情持續，不過人情公價仍時有升無跌，未有太大變動。大家可以按婚宴場地、形式與新人關係調整人情金額。

如果攜眷出席或闔府統請，就可以將人情價格乘以人數，再調整至好意頭的金額。一般而言，廣東人最忌諱「4」及「7」字，而「8」字和「發」字同音，屬意頭好的數字。

假如你比$1200一個，帶另一半就比$2400。一般而言，比$2200至$2400都冇問題。如果一家三口，仔女係手抱BB，食自家食物，就唔使。但佔人一個位，人情就計一份。

2022下半年人情公價金額

高級/五星級酒店 $2000起 一般酒店午宴 午宴 $1000、$1200或$1500 晚宴 $1,500起 酒樓、婚宴專門店午宴 $800-$1000 證婚場地(如酒會、戶外證婚) $500-$800 酒樓/工商廈證婚場地 $500-$800 酒店Cocktail Party $1000 教堂觀禮(可送禮) $500-$800 未能出席 $500起 餅卡回禮 $100起

兄弟姊妹/伴郎伴娘

除普通賓客外，如果身居要職如是兄弟姊妹或伴郎伴娘，人情就可隨著對好友的心意而調整。芳姐建議如果本身給予$1500，就可以增加20%-30%，大約為$1800-$2000，有心意又好意頭即可。另外，大家又可與其他兄弟姊妹討論，給予一樣的人情，就不怕標奇立異和尷尬。

金器

芳姐又指，不少父母或長輩都會為新人購置「4寶」: 龍鳳鈪、金項鏈、金耳環及金戒指。但金價持續高企，現時1至2兩龍鳳鈪價格大約$18,000，鈪身較幼。如果鈪身較粗，3至4兩的龍鳳鈪價格大約$30,000起。她建議如果預算有限，可以改送金鍊或手鈪代替，最重要是好意頭。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧