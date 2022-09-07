【BB展優惠】一田秋日BB展網店即日起舉行 近千款用品食品優惠低至3折
一田BB展將於9月20至10月5日舉行，全新eShop即日起至19日率先開賣，精選近千款BB用品及媽媽備孕期必備用品，並有多款專為BB而設的加固工具及營養食品，貨品低至3折。
最新影片推介︰
新登場貨品有專為BB外出而設的Babyzen™ YOYO² 手推車，座墊採用加厚設計貼合BB身型，備有透氣設計讓BB外出時感到舒適，亦可配合BB在不同成長階段的需要加入或轉換配件，如將初生提籃轉換成座椅布件等。加上手推車輕盈方便摺合，無論搭車或外出購物都適合。手推車套裝（6個月適用）原價$4,300起，現特價$3,870起。
另一精選貨品Minimoto優質船木嬰兒床，設有2段高度調較，因應BB成長速度調校床板位置，門攔設有防咬膠邊，為BB提供保護。該款嬰兒床有白色或木色可供選擇，原價$2,399，現特價$1,919，送竹纖維尿墊（70cmx50cm）一張。
更多BB用品及食品優惠如下︰
|喜寶HMP有機嬰兒奶粉（STAGE 2/3/4）
|原價：$318-$350/罐
特價：$895-$985/3罐
|卓營方兒童智醒魚油丸（30粒）
|原價：$158
特價：$100/2樽
|寶寶百味有機胚芽米餅
（南瓜藜麥/士多啤梨紫米/野菜）
|原價：$52/盒
特價：$99/3盒
|寶寶百味3合1有機BB胚芽米
|原價：$52
特價：$88/2包
|HUGGIES天然透氣紙尿片
（初生0碼30片/初生1碼30片）
|原價：$49.9/包
特價：$74.9/2包
|HUGGIES天然透氣紙尿片
（細碼60片）
|原價：$117.2/包
特價：買1送1
|Britax Roemer Dualfix iSense
汽車座椅及底座套裝
|原價：$6,560
特價：$4,476
BB食譜大賽
此外，一田另舉辦最「營」BB食譜大賽，即日起至9月16日在一田facebook留言分享精心設計的BB高營養價值食譜（包括食譜名稱、食材及份量），連製成品相片，就可以參加，勝出者可以贏取禮品及$500一田現金禮券。而各參加者都有機會獲得精美禮品包總值$200，名額200個。
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責任編輯︰林綺玲