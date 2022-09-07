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【BB展優惠】一田秋日BB展網店即日起舉行　近千款用品食品優惠低至3折

親子好去處 18:31 2022/09/07

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熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

一田秋日BB展eShop即日起至19日舉行。（有關機構提供）

一田BB展將於9月20至10月5日舉行，全新eShop即日起至19日率先開賣，精選近千款BB用品及媽媽備孕期必備用品，並有多款專為BB而設的加固工具及營養食品，貨品低至3折。

最新影片推介︰

新登場貨品有專為BB外出而設的Babyzen™ YOYO² 手推車，座墊採用加厚設計貼合BB身型，備有透氣設計讓BB外出時感到舒適，亦可配合BB在不同成長階段的需要加入或轉換配件，如將初生提籃轉換成座椅布件等。加上手推車輕盈方便摺合，無論搭車或外出購物都適合。手推車套裝（6個月適用）原價$4,300起，現特價$3,870起。

另一精選貨品Minimoto優質船木嬰兒床，設有2段高度調較，因應BB成長速度調校床板位置，門攔設有防咬膠邊，為BB提供保護。該款嬰兒床有白色或木色可供選擇，原價$2,399，現特價$1,919，送竹纖維尿墊（70cmx50cm）一張。

    點擊圖片放大
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更多BB用品及食品優惠如下︰

喜寶HMP有機嬰兒奶粉（STAGE 2/3/4） 原價：$318-$350/罐
特價：$895-$985/3罐
卓營方兒童智醒魚油丸（30粒） 原價：$158
特價：$100/2樽
寶寶百味有機胚芽米餅
（南瓜藜麥/士多啤梨紫米/野菜）		 原價：$52/盒
特價：$99/3盒
寶寶百味3合1有機BB胚芽米 原價：$52
特價：$88/2包
HUGGIES天然透氣紙尿片
（初生0碼30片/初生1碼30片）		 原價：$49.9/包
特價：$74.9/2包
HUGGIES天然透氣紙尿片
（細碼60片）		 原價：$117.2/包
特價：買1送1
Britax Roemer Dualfix iSense
汽車座椅及底座套裝		 原價：$6,560
特價：$4,476

BB食譜大賽

此外，一田另舉辦最「營」BB食譜大賽，即日起至9月16日在一田facebook留言分享精心設計的BB高營養價值食譜（包括食譜名稱、食材及份量），連製成品相片，就可以參加，勝出者可以贏取禮品及$500一田現金禮券。而各參加者都有機會獲得精美禮品包總值$200，名額200個。

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責任編輯︰林綺玲

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