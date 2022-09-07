【追討款項】商人向龔仁心追討5000萬案續審　龔仁心供稱早知商人捐款

▲ 龔仁心今於高等法院作供。林育慧攝

商人陳書春於2014年入稟高院，指時任華懋慈善基金主席龔仁心將陳交出作投資用的5,000萬元，交予基金作為與商人陳振聰爭產官司用，遂要求追討款項，案件今（7日 ）於高等法院續審。龔仁心供稱與陳為好友，早知對方捐款予基金，但從沒有要求陳捐款，亦沒有問及對方捐款原因。

原告陳書春及卓基工程有限公司；答辯人龔仁心、雄福有限公司及華懋慈善基金有限公司、黃乾亨黃英豪律師事務所。

龔仁心今於庭上作供，於原告一方盤問下，龔同意於2009年2月，基金正就已故胞姐龔如心遺產官司，並因撤換律師行而欠付律師費，並承認當時須籌集律師費用。龔指於2009年2月，基金向已前律師行支付2,500萬元。

原告一方指出，2009年從第4答辯人律師事務所收取5,000萬捐款時，有否感到不尋常。龔供稱是平常事，並指「知道陳先生(陳書春)捐錢過來」，龔又指與陳是很好的朋友，但沒有要求陳捐款，亦沒有問及捐款原因，只知道陳會捐款。

龔又指與宋女士為相識多年的好友，宋沒有工作，亦非富有，宋亦沒有提及在香港、澳門及內地均有投資。原告一方指，根據文件顯示，宋於2009年至2010年，透過次答辯人公司，多次以支票形式向第4答辯人律師事務所轉款，再轉帳至基金，款項總額逾1億元。原告一方質疑宋沒有工作，為何會向基金作出巨額捐款，龔供稱並不知道。原告一方指出，宋及次答辯公司為龔用作向基金提供款項，作為打官司用，龔供稱「這是你說，不是我說的」。

聆訊明(8日)續。

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記者︰林育慧

