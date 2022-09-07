【安達臣道冧天秤】勞工處發出「暫時停工通知書」　指對事件感難過

▲ 勞工處發出「暫時停工通知書」。（資料圖片）

秀茂坪發生嚴重工業意外。事發今日（7日）早上10時54分，警方接報秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。最新傍晚6時許消息，已增至3人死亡，6人受傷。

勞工處表示，高度關注今日上午在秀茂坪一個建築地盤發生的致命工作意外，意外中9名男工被一部突然倒塌的塔式起重機擊中，導致3名男工不治及6名男工受傷。對於在意外中有工友身故及受傷，勞工處十分難過，並對身故工友的家屬及受傷工友致以深切慰問。

勞工處發言人指，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤搭建、更改、拆卸及使用塔式起重機，直至處方信納他們已採取措施消除有關危害，才可復工。

發言人續指，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

就今日的意外，勞工處會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

為了保障所有在工作中的僱員的安全及健康，勞工處呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。

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記者：黃穎津