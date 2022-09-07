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【世界桌球大師賽】首天開售門票已有兩個票區售罄　主辦方：對黃牛票來源深感疑惑

社會 21:12 2022/09/07

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世界桌球大師賽首天開售門票已有兩個票區售罄。（香港桌球總會提供）

香港世界桌球大師賽2022將於10月6日舉行，今天（7日）早上10時開始發售門票，今年因選址紅館公開發售門票增至28,000多張，首天開售已有兩個票區售罄。 

香港桌球總會指，是次賽事我們邀請到的球手、賽事規格和場地都是世界頂級，證明香港有實力舉辦世界級體育盛事。總會理解很多市民等候多時都無法進入售票平台，最終未能買到心儀的門票，對於今次指定售票平台為大家帶來的購票體驗，主辦方表示無奈。

發言人續指，總會昨日（7日）亦已發現，網上有「黃牛飛」兜售。對於未開售的門票從何而來，總會指作為主辦單位，「也像很多市民一樣深感疑惑」。

香港桌球總會表示，對有球迷花了長時間上網等候也不能買到門票深感抱歉。但同時也希望有關部門能解答疑惑。會方指，香港有能力舉辦世界級賽事，市民也應享用世界級的購票平台。假如軟件能與時並進，給市民世界級水準的配套，令市民不用每次購票都經歷「艱苦體驗」，或破費買黃牛票，這肯定可以造福廣大球迷、樂迷，並提升香港競爭力。

發言人呼籲，今次賽事尚餘少量門票，廣大球迷請記得循官方平台購票，切勿購買或取得未經授權的門票，以免被騙及招致損失。

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記者：黃穎津

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