【移民潮】伍倫貢大圍新校舍逆市倍增至容納逾3千人　校方對收生樂觀：香港教育狀況「改善緊」

▲ 香港伍倫貢學院新校舍座落港鐵大圍站上蓋，現正在進行裝修，料於明年中竣工。（陳永康攝）

移民潮及疫情下有自資院校逆市擴充，香港伍倫貢學院（前身為城大專上學院）位於大圍站上蓋商場的新校舍料於明年6月竣工，3層總面積15萬呎預計可容納3,300名學生。

校方直言移民潮下收生壓力比資助大學更大，但預期香港教育狀況會逐漸改善，對收生情況表示樂觀，該校將按市場需求考慮重開旅遊及環保等課程，並考慮將所有課程遷至新校舍舉辦。有升學顧問分析院校擴充會令自資界別競爭更激烈，特別是開辦同類專業資歷課程院校。

香港伍倫貢學院今日（7日）安排傳媒參觀校舍裝修前面貌，新校舍座落港鐵大圍站上蓋、新世界旗下商場，3層校舍樓上的第4層是商場樓層，但兩者之間只設緊急通道，師生須使用面向城門河的校門出入。新校舍並非開放式校園設計，1樓大堂設有閘機，校方稱可方便保安管理。

據校方聘請建築設計公司、巴馬丹拿集團國際顧問有限公司董事曹詠輝指出，校舍設計概念源自學院所屬的澳洲伍倫貢大學外的自然景觀，3層由底至高分別以海洋、城市及山景為主題。校舍擬設1個可容納逾200人的禮堂、4個可容納逾100人的演講廳、30個小班教室，以及多個不同類型實驗室，包括1個海事模擬實驗室，將配合該未來發展的航運服務課程。學生活動空間及教職員辦公室主要位於3樓，「大學大街」設於貫通3層的樓梯，校內另設無障礙升降機及通道等。

香港伍倫貢學院副校長（策劃）蔡耀權表示，新校舍於2016年獲政府批地、原擬於前年落成，但受大圍站鐵路工程沉降影響，後來再因社會事件及疫情延期，料延至下學年才啟用。

▲ 校園設計概念源自學院所屬澳洲伍倫貢大學外的自然景觀。（院校提供設計圖）

蔡耀權指，全校學生人數由早年高峰期逾6,000人，回落至1,000多人，目標未來重上3,000多人水平；新校舍目標可容納人數，已由最初1,700人倍增至3,300人，校方將視乎收生再決定是否將原本於九龍城上課的所有課程，全部遷至新校舍。

幾年前我哋學生人數多，無話突然間有移民潮，你都估唔到兩年前有咁嘅現象。

蔡直言早年未料到本港爆發移民潮，形容現時普遍自資院校學生人數減，「佢哋（資助大學）有壓力，我哋更加有壓力。」惟他仍對未來收生感到樂觀，認為香港經濟、政治及教育狀況都「慢慢改善緊」，

香港始終係國際城市、有人才需求，家長都好重視教育，所以接受良好教育係必須。

他以目前仍有入學或退學申請為由，拒透露新學年學生跌幅。翻查教育局早年公布截至去年10月數據，該校上學年收生人數為649人。

學友社學生輔導顧問吳寶城分析，學生選科主要考慮課程內容、專業資格及資助模式，一般以「八大為先」，再視乎自資課程是否有助就業，例如社工、醫療課程較吃香；若條件相若，院校設施、位置佳才會有吸引力。他指，伍倫貢新校舍跟沙田的恒生大學位置相近，但後者屬大學級別，兩者未必有直接競爭，但相信伍倫貢如涉機場營運、納入SSSDP的學士課程獨特，加上新校園規劃長遠，設備更完善，或可吸引更多學生報讀。

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記者：馮琪雅