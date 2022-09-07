【安達臣道冧天秤】建造業議會指「死亡事故一宗也嫌多」　倡推行安全智慧工地

▲ 建造業議會指「死亡事故一宗也嫌多」，倡推行安全智慧工地。（曾秋文攝）

秀茂坪發生嚴重工業意外。事發今日（7日）早上10時54分，警方接報秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。最新傍晚6時許消息，已增至3人死亡，6人受傷。

建造業議會表示，極度關注今早及年內發生的建造業工地事故，對今早安達臣道建築工地有關臨時工程事故中有工友身故，感到極度痛心難過，議會對工友家屬予以深切慰問，並希望受傷工友盡快康復。議會要求業界緊急檢視旗下各工地的安全操作，尤其加強安全文化，以保障工友生命為工程之首。

發言人指，議會不斷推動業界提升安全意識，建造業每千人意外率在過去20年由116減至26，但死亡事故一宗也嫌多，議會認為要進一步減低意外率，必須建立革新的安全文化，透過積極應用建築安全設計及引入創新建築科技，優化工地安全監察，加強業界的專業安全意識。

議會倡議推行安全智慧工地，透過中央控制中心的智能鏡頭及物聯網感應器實時監察工地營運，以工地危險區域警示系統提防工友誤入危險範圍，同時工地應採用工地人員管理系統，以智慧安全帽等追蹤系統，實時了解工人所在位置以便作出適切支援。

議會再次呼籲業界全面提升前線工地人員的安全觸覺，善用科技提升建造安全，鞏固安全管理文化，改變固有思維，「以心為心，顧己及人」，建立革新的工地安全文化。

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記者：黃穎津