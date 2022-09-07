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【立法會】吳秋北、簡慧敏合開辦事處　黃偉綸：強強聯手雙劍合璧

政治 21:44 2022/09/07

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簡慧敏和吳秋北合開地區辦事處。（受訪者供圖）

同是立法會選委界議員的吳秋北和簡慧敏，合作於北角開設地區辦事處，今日舉行開幕典禮。

吳秋北本身是工聯會會長，多為勞工、基層發聲，而簡慧敏則是中銀香港總法律顧問。對於二人合作，財政司副司長黃偉綸形容，簡慧敏在法律界和金融界有豐富經驗，與領導全港最大勞工團體的吳秋北合作，可謂是強強聯手、雙劍合璧。

開幕典禮上，除了黃偉倫、財經事務及庫務局局長許正宇、金融界議員陳振英、商界（第二）廖長江、選委界議員黃國、蘇長榮、全國政協常委譚錦球等亦有出席。

簡慧敏表示，今次與吳秋北合作，希望能結合雙方的長處，優勢互補，回應社會需要。聯合辦事處除了作為接觸市民的服務點，也希望透過講座等活動向居民講解法律知識、普惠金融以及協作處理大灣區的對接問題等，做到「貼基層、接地氣」。吳秋北則稱，立法會議員需做到多聽民意，多走訪社區，特別是了解基層勞工的需求，將他們的聲音帶入議會。

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責任編輯：林曉君

撰文 : 傅流螢

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