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【強制檢測】75幢大廈納強檢　大埔花園、海怡半島、嘉湖山莊上榜

社會 22:34 2022/09/07

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75幢大廈納強檢　大埔花園、海怡半島、嘉湖山莊上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月1日至9月7日期間，曾身處個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月9日或之前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有51幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有24幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 觀塘安達邨仁達樓
  • 屯門欣田邨綠田樓
  • 九龍城德朗邨德珊樓
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座
  • 黃大仙翠竹街6號鵬程苑
  • 鴨脷洲利東邨東業樓
  • 觀塘安泰邨恒泰樓
  • 沙田乙明邨明信樓
  • 柴灣興華一邨卓華樓
  • 粉嶺華明邨禮明樓
  • 將軍澳怡明邨怡情樓
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居4座
  • 粉嶺花都廣場2座
  • 天水圍俊宏軒5座
  • 大埔廣福邨廣平樓
  • 荃灣荃灣中心貴陽樓
  • 筲箕灣興東邨興祖樓
  • 屯門山景邨景富樓
  • 屯門富泰邨秀泰樓
  • 油塘油麗邨卓麗樓
  • 上水寶石湖邨紫晶樓
  • 馬鞍山富安花園17座
  • 慈雲山慈樂邨樂合樓
  • 將軍澳和明苑和暉閣
  • 沙田駿洋邨駿逸樓
  • 上水清河邨清平樓
  • 黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓
  • 荃灣麗城花園3期4座
  • 葵涌石籬二邨石華樓
  • 深水埗榮昌邨榮傑樓
  • 天水圍天瑞二邨瑞業樓
  • 屯門湖景邨湖月樓
  • 大角咀港灣豪庭4座
  • 葵涌賢麗苑賢德閣
  • 牛池灣彩雲一邨長波樓
  • 元朗朗善邨善愛樓
  • 柴灣富怡花園5座
  • 葵涌葵盛東邨盛安樓
  • 將軍澳清水灣半島7座
  • 觀塘凱滙1座
  • 柴灣藍灣半島2座
  • 馬鞍山富寶花園11座
  • 元朗新時代廣場5座
  • 葵涌荔景邨樂景樓
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
  • 天水圍天瑞一邨瑞泉樓
  • 將軍澳寶盈花園4座
  • 鰂魚涌英皇道997號惠利大廈
  • 柴灣茵翠街9號悅翠苑
  • 藍田德田邨德義樓
  • 長沙灣海麗邨海雅樓
  • 大埔大埔花園A座
  • 大埔大埔花園B座
  • 大埔大埔花園C座
  • 大埔大埔花園D座
  • 大埔大埔花園E座
  • 大埔大埔花園F座
  • 大埔大埔花園G座
  • 大埔大埔花園H座
  • 大埔大埔花園J座
  • 大埔大埔花園K座
  • 大埔大埔花園L座
  • 大埔大埔花園M座
  • 大埔大埔花園N座
  • 大埔大埔花園P座
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺1座
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街37-39號
  • 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街41-43號
  • 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街45-47號
  • 荔枝角美孚新邨第二期吉利徑2-4號
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街33-35號
  • 北角英皇道183號利都樓
  • 北角電氣道254-280號華凱大廈A座及B座
  • 北角英皇道193-209號英皇中心

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記者：鄧凱文

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