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【安達臣道冧天秤】承建商「精進建築」兩年7違規　業界促增罰則：重犯嚴重

社會 08:00 2022/09/08

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安達臣道地盤天秤意外釀多名死傷。（曾秋文攝）

翻查勞工處紀錄，涉事的地盤承建商精進建築有限公司，過去兩年共有7次違反《工廠及工業經營條例》而被定罪的紀錄。勞工界立法會議員周小松指，政府應該加快修訂職安健罰則，增加罰則的阻嚇力，避免有公司一再重犯。

周小松引述政府文件數字，在2020年因違反職安健法例而被定罪者中，屢犯者佔約32%。他說，重犯情況多年維持高水平，正證明了提升罰則的重要性。

籲加強安全意識　徹查事故

包括工聯職安健協會、香港建造業總工會等多個工會，均對是次嚴重工業意外表示遺憾，並要求勞工處徹底調查，而調查方向可從起重機檢驗是否已經依足、程序進行檢驗工作；在完成負荷試驗後，檢驗人員有否再次檢驗起重機，有否因試驗已導致損壞等情況。

經民聯亦對意外表示遺憾，呼籲政府迅速調查事故成因，並全面推動業界加強工業安全意識，防止同類意外再發生。經民聯主席、立法會工程界議員盧偉國指出，要徹底改善工業意外問題，必須由政府、業界、僱主和僱員攜手合作，全面建立安全文化，不可以對安全問題掉以輕心，採取僥倖態度。

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記者：袁澍

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