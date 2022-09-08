【安達臣道冧天秤】專家指罕有　涉偷工減料機會微

▲ 秀茂坪安達臣道一個地盤發生天秤塌下意外。(曾秋文攝)

根據事故現場的相片，倒塌的天秤底座的鋼架斷開，而勞福局局長孫玉菡也表示初步將天秤底座出問題作為調查方向。香港工程師學會安全工程專責事務委員會主席、工程師戚務堅指情況罕有，惟天秤底座斷開是事故的原因，還是其他部件出錯而導致其斷裂，則需要進一步調查才可以知道。

戚務堅指出，天秤底座有兩種固定方法，一是如事故現場的「焊」，或者搭建石屎躉由螺絲固定。另外，除了可能設計有問題外，8號風球吹冧天秤或連日的雨水令天秤底座泥土流失而令基座不穩，都可能釀成大禍。至於是否屬人為造成，他則指事故確實十分奇怪。

至於是否搭建天秤時偷工減料，戚務堅認為可能性較小，「否則第一日使用就會出問題，唔會等到現在才出事。」

議員：焊接式固定底座 不常見

曾擔任港鐵工程師、立法會議員張欣宇認為，以焊接式固定底座的方法不常見，需要檢視設計圖，或有人在搭建時偷工減料都有可能性。而由於事故發生時天秤並無吊運，他相信超重並非原因。

他指出根據《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》（第59J章），天秤的設計、搭建、使用都有明確要求，當中亦有專業人士驗收，若有環節出錯，負責人將面對刑事責任。

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記者：袁澍