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【袁國勇確診】消息：政府專家顧問袁國勇確診新冠肺炎　上周曾開專家會及出席公開活動

社會 23:47 2022/09/07

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袁國勇確診新冠病毒，他上周曾出席物業管理業監管局公開活動。資料圖片

消息指，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診感染新冠病毒。

據了解，政府專家在8月30日曾開會，不知道特首是否見過袁國勇。

而袁國勇亦在8月31日曾到灣仔香港會議展覽中心3C場館，出席物業管理業監管局「物管先鋒」嘉許典禮專題講座，與物管業界人士分享他在新冠疫情肆虐期間，到各類不同物業包括私人樓宇、公屋、商場、酒樓等探究，嘗試找出病毒傳播成因的經驗，並就物業管理如何可令物業更加衞生安全及預防病毒作交流。 

    點擊圖片放大

他當時指本港很多老化建築物喉管有問題，導致新冠疫情出現垂直傳播，呼籲市民確保U形隔氣管保持有水，亦不要改動排氣管。

當時被問到有傳衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮感染新冠，袁國勇曾祝歐家榮早日康復，而歐家榮在上周六 （27日）出席疫情記者會，被問到是否曾染疫，他以個人情況不作回應。

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責任編輯　李志強
 

疫情 傳染病 大學 袁國勇 香港大學

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