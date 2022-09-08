【悼念亡兒】蔡若蓮發文悼念亡兒 「相遇就是幸福」
社會 09:37 2022/09/08
教育局局長蔡若蓮的長子潘匡仁於2017年9月7日墮樓身亡，今日（8日）蔡若蓮在社交平台發文悼念亡兒，她表示「時間告訴我，苦難動搖不了親情；一日很長，一輩子很短，時間告訴我，相遇就是祝福。」
悼念全文：
時間告訴我…
如絲如縷
穿梭一呼一吸之間
時間告訴我
思念的執著
緣來緣去
塵世匆匆
時間告訴我
苦難動搖不了親情
一日很長
一輩子很短
時間告訴我
相遇就是祝福
風雲變幻
禍福生死
時間告訴我
忍耐到底的力量
一千八百二十六又四分之一日
天上人間
時間告訴我
等待就是為了重逢
清秋夜空
遙寄心語
願你
安好
2017年9月，時任教育局副局長蔡若蓮喪子，教大民主牆出現奚落字句，事後錄到2名懷疑涉事者的閉路電視片段截圖外洩，引申私隱問題。當時，香港教育大學校長張仁良指，學校紀律委員會已根據過往訂立的行為守則及參考個案，作出嚴正處理，但不方便透露詳情及兩名涉事學生身份。
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責任編輯：李榮忠