【悼念亡兒】蔡若蓮發文悼念亡兒　「相遇就是幸福」

▲ 蔡若蓮的長子潘匡仁。（蔡若蓮Facebook）

教育局局長蔡若蓮的長子潘匡仁於2017年9月7日墮樓身亡，今日（8日）蔡若蓮在社交平台發文悼念亡兒，她表示「時間告訴我，苦難動搖不了親情；一日很長，一輩子很短，時間告訴我，相遇就是祝福。」

悼念全文：

時間告訴我… 如絲如縷 穿梭一呼一吸之間 時間告訴我 思念的執著 緣來緣去 塵世匆匆 時間告訴我 苦難動搖不了親情 一日很長 一輩子很短 時間告訴我 相遇就是祝福 風雲變幻 禍福生死 時間告訴我 忍耐到底的力量 一千八百二十六又四分之一日 天上人間 時間告訴我 等待就是為了重逢 清秋夜空 遙寄心語 願你 安好

2017年9月，時任教育局副局長蔡若蓮喪子，教大民主牆出現奚落字句，事後錄到2名懷疑涉事者的閉路電視片段截圖外洩，引申私隱問題。當時，香港教育大學校長張仁良指，學校紀律委員會已根據過往訂立的行為守則及參考個案，作出嚴正處理，但不方便透露詳情及兩名涉事學生身份。

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責任編輯：李榮忠