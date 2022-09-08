【兩孩爸亡】安達臣道塌天坪奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒

▲ 秀茂坪安達臣道發生塌天坪奪命工業意外。

秀茂坪安達臣道近安泰邨的房協地盤內昨日（7日）早上發生嚴重工業意外，一個地盤天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室，造成3人死亡，6人受傷。其中一名死者為41歲電工，他不幸離世，遺下兩名年幼女兒。

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電工當場死亡遺兩幼女

工業傷亡權益會於facebook專頁發帖文指出，昨日（7日）上午10時45分在安達臣道發生的嚴重工業意外中，3名死者包括41歲姓許的電工，他當場死亡，遺下妻子及兩名分別4歲與7歲女兒。

另外兩名死者分別為22歲姓潘的工程師助理，送往聯合醫院後不治，而25歲姓徐的工程師一度被困現場逾5小時，惜救出時已沒有生命跡象。

在事發後，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文曾前往事故現場視察，她指初步看很大機會涉及天秤底座在安裝上出現不穩固的問題，「底座升起了，會否在燒焊或結構上有些安全（保障）未做得足夠？」她稱事件有待勞工處及警方進行深入調查。該會對意外表示難過，目前正與部分傷者及死者家屬接觸，陪同死者家人面對。

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房協向死者家屬發放30萬撫恤金

安達臣道塌天坪工業意外地盤正進行上蓋工程項目，興建房協的資助出售房屋，有1,403伙，預計2024/25年度落成。因應項目地勢較高，料中層以上單位可享維港煙花海景，外界預期或明年預售。不過，目前地盤已停工。

此外，房協向事件中的死傷者及家屬致深切慰問，將會向每名死者的家屬發放一筆過30萬元的撫恤金，及為每位傷者的家屬提供10萬元的即時援助。

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責任編輯︰王明芳