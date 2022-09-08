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【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛

娛樂 10:28 2022/09/08

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李珊珊於社交平台親述身體狀況。

現年44歲的港姐冠軍李珊珊，於2019年公開患上驚恐症，其後分享她的患病經過以及心路歷程。

可是，日前珊珊於個人社交平台更新個人動態透露，近兩星期狂瀉，並表示希望之後可吃到固體食物，令外間擔心其身體轉差。

事件被廣泛報道後，李珊珊在昨晚（9月8日）於網上發帖文「報平安」。

【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食

李珊珊於IG報平安。（取自instagram）

珊珊感謝各界關心

珊珊於IG分享一張相，相片中寫著「我很好，請放心。」，而相中的笑臉公仔胸口寫著「don'worry，be happy」。

她表示剛剛打開社交平台，看到有關她的報導。並說有小毛病很正常。珊瑚解釋日忙於搞直播互動，因而令身體出了點狀況，當中她寫道：

過去十年，
我有每天更新帖子的習慣。
內容上，
離不開生活的紀錄，
或身心放飛時的隨拍。
其實早前學習，
使用視頻及直播跟網友互動（即樹洞），
運作了兩個月，
因投入令身心耗盡不自覺，
所以有小毛病要小休而已。

其後珊更叫大家別擔心，她說：「我很好，有小毛病是必經的，不論是記者朋友、好友、網友，不必擔心。謝謝你們一直關愛。我也愛你們。」

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患上驚恐症

事實上，日前李珊珊於IG透露狂瀉兩星期，有網民隨即留言表示太緊張會有腸易激綜合症，著珊珊好好放鬆。放空兼好好好休息。

當時李珊珊也回覆該網民：「謝謝你。一直有留意你的評論，感到特別理解、關顧我的內心感受。是。就是為此，先暫停《樹洞》時間表，這是很好的一課，也是必然要學習去衝破的一關。現在我會休養，大家一起加油呀﹗」

李珊珊於2019年2月現身慈善活動，並指自己曾患病要入院治療，但珊珊當時卻沒交代病情，只感謝好友一直的扶持。

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【積極抗病】受驚恐症折磨出門前恐懼至肚瀉　李珊珊學習平靜面對：不帶半點情緒如常操作

及至11月22日，李珊珊應「精神健康基金會」拍片首度公開患上驚恐症，她以默劇方法拍片，片中手持寫上心聲的巨型「大字報」，她指曾有「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」。

珊珊去年在商台雷霆881開咪主持節目《自在想》，她親自講述患上驚恐症的心路歷程，感恩在治病期間，得到好友Sammi的支持和鼓勵：「第一個要多謝嘅一定係鄭秀文，係阿Mi將我喺深淵拉番出嚟，佢鼓勵我『唔使驚！就算行一步退兩步我哋都一齊行』，我覺得佢係一位天使帶領我，好多謝佢！」她亦感謝林保怡、古天樂、甘比等好友扶她一把。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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