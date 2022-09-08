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【Disney+】9月8日推限時優惠吸客　新舊客戶$18月費任睇所有內容

娛樂 10:01 2022/09/08

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熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

Disney+Day推出多項優惠。

影視串流平台Disney+定9月8日為Disney Day，並於今日（9月8日）推出多項限時體驗優惠，其中包括有驚喜的月費優惠，以及Disney Shop的購物折扣等。

收看費用方面，Disney+以往分為年費及月費收費，後者現時約每月78元，現時於香港時間2022年9月8日（星期四）中午12時起，至2022年9月20日（星期二）下午2時59分，全新以及舊有的合資格Disney+會員，可透過DisneyPlus.com註冊，以首月優惠價18元觀看Disney+串流平台所有優質多元內容。

不過，要留意優惠僅限新客戶及未再續約的舊客戶，現正在合約期的客戶不在此限。

    點擊圖片放大
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同時，現有Disney+ 會員於香港時間2022年9月8日中午12時起至2022年9月20日下午2時59分，於shopDisney官方商品購物平台選購迪士尼、彼思、Marvel與星球大戰指定產品，即可獲7折優惠。

Disney+ 會員只須點擊Disney+ 所寄出的電郵中的連結到訪shopDisney購買相關產品，即可於結帳時自動享有是次優惠。

現有Disney＋ 會員如果未收到推廣電郵通訊，或你是最近才開始訂閲Disney+ 之新會員，請到訪help.disneyplus.com，透過聊天功能聯繫Disney+ 客戶服務人員，以獲得是次優惠。

最新影片：古天樂劉青雲訪問

另外，Disney+ Day慶祝活動將會為D23 粉絲大會 (D23 EXPO) 揭開序幕，於美國時間9月9日至11日於加州安那翰舉辦的終極迪士尼粉絲活動，將為出席的Disney+會員提供更多現場福利。

現場更會公布令人興奮的最新消息，以及於活動上首度公開、即將登場的Disney+ 原創內容。

撰文 : TOPick柴犬出動

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