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【COLLAR成員】So Ching轉貼與阿Mo昔日甜蜜合照　表明心志：無論如何都撐住你

娛樂 11:16 2022/09/08

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MIRROR紅館演唱會意外已發生一個多月，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫伊利沙伯醫院ICU，其女友蘇芷晴（So Ching）一直待在醫院照顧阿Mo。So Ching日前於社交平台轉發李父的代禱信，更引用《牧羊少年奇幻之旅》作家Paulo Coelho的句子，表明不會放棄，更補充稱：「我相信有神蹟的！」。

So Ching於昨晚（9月7日），再有更新IG限時動態，並轉貼二人昔日同遊主題樂園的帖文，表達對男友的掛念，及繼續為對方打氣！

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為阿Mo打氣

So Ching轉貼阿Mo於去年9月3日上載的帖文，正是二人拍拖同遊主題樂園的相片，當時阿Mo還在帖文寫上「Supoort you no matter what（By my finger, to your chin) 」，即是無論如何也支持著你，正好成為現時So Ching鼓勵阿Mo的說話。

在So Ching轉貼阿Mo舊post後，也有不少網民於該則帖文內寫下為阿Mo、So Ching打氣的說話，「有信念就事成」、「不要放棄，奇蹟會出現的，加油」、「一定會傳來好消息 加油」。

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對阿Mo不離不棄

阿Mo與So Ching過往不時一同跳舞，初入行的SoChing更未理偶像包袱，繼續在社交網站放閃和互相支持。事發至今，So Ching一直待在醫院照顧阿Mo，也會於IG限時動態為男友打氣。

在9月1日，So Ching在限時動態表示「不能夠放棄」後，於下午的時份她在粉絲的TG群組現身，So Ching留言表示：「多謝大家一直的不放棄和關心，如果方便，希望大家每日花點時間一齊為Mo祈禱、打氣，我相信信念好重要。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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