【COLLAR成員】So Ching轉貼與阿Mo昔日甜蜜合照　表明心志：無論如何都撐住你

MIRROR紅館演唱會意外已發生一個多月,受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍留醫伊利沙伯醫院ICU,其女友蘇芷晴(So Ching)一直待在醫院照顧阿Mo。So Ching日前於社交平台轉發李父的代禱信,更引用《牧羊少年奇幻之旅》作家Paulo Coelho的句子,表明不會放棄,更補充稱:「我相信有神蹟的!」。

So Ching於昨晚(9月7日),再有更新IG限時動態,並轉貼二人昔日同遊主題樂園的帖文,表達對男友的掛念,及繼續為對方打氣!

為阿Mo打氣

So Ching轉貼阿Mo於去年9月3日上載的帖文,正是二人拍拖同遊主題樂園的相片,當時阿Mo還在帖文寫上「Supoort you no matter what(By my finger, to your chin) 」,即是無論如何也支持著你,正好成為現時So Ching鼓勵阿Mo的說話。

在So Ching轉貼阿Mo舊post後,也有不少網民於該則帖文內寫下為阿Mo、So Ching打氣的說話,「有信念就事成」、「不要放棄,奇蹟會出現的,加油」、「一定會傳來好消息 加油」。

對阿Mo不離不棄

阿Mo與So Ching過往不時一同跳舞,初入行的SoChing更未理偶像包袱,繼續在社交網站放閃和互相支持。事發至今,So Ching一直待在醫院照顧阿Mo,也會於IG限時動態為男友打氣。

在9月1日,So Ching在限時動態表示「不能夠放棄」後,於下午的時份她在粉絲的TG群組現身,So Ching留言表示:「多謝大家一直的不放棄和關心,如果方便,希望大家每日花點時間一齊為Mo祈禱、打氣,我相信信念好重要。」

