【酒店下午茶】 香港嘉里酒店推日式下午茶　送HABA價值$2,285美容禮品+療程

▲ 香港嘉里酒店與日本北海道護膚品牌HABA合作，推出「初秋 · 北海道美肌」下午茶，以多款時令北海道製作小食及甜點。(酒店提供)

夏末秋至，香港嘉里酒店與源自日本北海道護膚品牌HABA攜手合作，推出「初秋 · 北海道美肌」下午茶，由即日至10月31日於酒店大堂茶座供應。

HABA源自以壯麗自然景觀及精緻佳餚而聞名的北海道，多年來一直堅持「無添加主義」，所有產品均於其「花園工廠」無菌生產，成分安全優質。品牌宗旨致力提升肌膚的自癒能力，主張由內而外綻放美麗，皇牌系列有高純度鯊烯美肌產品。

下午茶由酒店行政總廚Michael Clinton及行政糕餅總廚Jérôme Husson作設計，以北海道時令高級食材入饌，設計一系列富有和式風味的精緻鹹甜美點，包括清爽開胃的柚子醋醃北海道帶子及魚子醬，配以酸瓜柳伴香蔥及柚子珍珠，以及入口即溶的香炸霜降和牛，搭配芥辣蛋黃醬、香蔥及炸蒜。

還有矜貴的松茸黑松露日式雞肉茶碗蒸、香氣撲鼻的迷你北海道十勝豚肉丼配特製味噌醬，以及口感層次豐富的煙三文魚三文治，以上全是均發自地道流行的日本美食，足見團隊心思。

▲ 柚子醋醃北海道帶子及魚子醬 (酒店提供)

甜點方面亦十分豐富，亮點包括參照HABA限量版鯊烯美肌清油(薰衣草香)主題粉紫色調的抹茶無花果撻，還有輕怡清新的柚子青蘋果蛋糕、光滑細膩的朱古力蕎麥茶蛋糕及香甜可口的法式栗子藍莓蛋糕。

當然不能少得自家焗製的英式鬆餅，特別加入檸檬口味，可配合法式果醬和忌廉，再呷一口薰衣草檸檬特飲，或升級加配的法國凱歌皇牌香檳($188/兩杯)，令秋日的下午茶閒暇時光更加滋味難忘。

凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈HABA禮品換領券及護膚療程換領信乙張，憑換領券及換領信到HABA香港門市可換領以下禮品及療程 (價值高達$2,285)：

• 鯊烯美肌清油II 4ml

• G露水 20ml

• 鯊烯洗髮露 (薰衣草香) 10ml

• 鯊烯護髮素 (薰衣草香) 10ml

• 全身穴位指壓按摩或Vlift8微波炫金活顏緊緻面部護理乙次

*禮品可於HABA香港門市換領，而護膚療程則可到OASIS BEAUTY或OASIS HOMME香港門市換領。

*禮品換領卡及護膚療程換領信數量有限，先到先得，送完即止。

▲ 抹茶無花果撻(酒店提供)

香港嘉里酒店HABA「初秋 · 北海道美肌」下午茶

供應日期：即日至10月31日

供應時間： 周一至五 下午2時半至5時半

周六、日及公眾假期 下午1時半至4時；下午4時15分至6時

價錢：周一至五 $638/兩位用、周六、日及公眾假期 $668/兩位用(另加一)(包括兩小時無限添飲咖啡或茶)

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

查詢：2252 5237

記者：招美寶