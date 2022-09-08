【安達臣道冧天秤】蕭倩文不排除有人無做好風險評估　促政府公開意外調查報告警惕業界

▲ 蕭倩文不排除有人無做好風險評估，促政府公開意外調查報告警惕業界。（資料圖片）

秀茂坪安達臣道房協建築地盤，昨早近11時發生罕見天秤倒塌意外，65噸重天秤壓中地面多個貨櫃辦公室，導致3死6傷，有工人被救出時已傷重死亡。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，近年建造業意外的死亡數字增加，希望各界關注職業安全問題。

蕭倩文在一個電台節目認為，目前有關天秤操作的指引及法規充足，但不排除相關專業人士無做好風險評估，質疑有關專業人士是否做到真正評估、計算力學等，認爲政府要深入調查，如果敷衍了事，當局調查後必須追究責任，她又認為，政府要公開調查報告並追究責任，警惕業界。

政府沒有公開調查報告，業界如何參考，知道如何去避免，市民如何監察？不公開涉及私隱，但可以隱藏。

蕭倩文表示，已接觸事故中3名死者的家屬，其中41歲男死者的家庭面對較大困難，遺下患病的妻子以及兩名分別4歲及7歲的幼兒，社署已經聯絡家屬提供協助，但相信要獲得承建商賠償是一年半載後的事。

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責任編輯：李榮忠