【亞視一姐】亞視清盤林作向薛影儀招手　無牌駕駛被捕事件黃榕開腔澄清

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）日前在網上貼出一段在中環海濱危險駕駛電單車的片段，在本周一（9月5日）阿儀涉嫌無牌駕駛等共4宗罪名被捕。事後傳出邀請阿儀到場及拍片的是亞姐姚琰欣（Bonnie），事件蘊釀兩日後，當日同場的黃榕在昨日終於開腔，承認是自己邀請阿儀到場。

另外，亞洲電視數碼媒體有限公司昨日傳出清盤的傳聞，林作對於面臨失業和判刑的阿儀心生憐憫，出帖誠邀對方加盟成為旗下藝人，更揚言：「我會令到你，以後好似我咁，更無處不在。」

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現年38歲阿儀早前在其個人IG貼出一段自駕電單車的影片，片中她沒有戴頭盔，在一名穿上反光衣的男子指導下駕駛電單車，掌鏡拍片女子則不時呼叫：「嘩，小心呀！」、「阿儀你好大膽呀！」、「阿儀你好勁呀！」

於本周一阿儀被警方以4宗罪拘捕，包括涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」，阿儀已獲准以5,000元保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

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是誰掌鏡？

事件爆出後，有網民翻出當日活動的合照，推測是由亞姐姚琰欣（Bonnie）邀請阿儀出席活動及為其拍片，Bonnie感到委屈、否認此事，又指自己並不會私下為阿儀接洽工作。

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Bonnie更在社交網站發聲明，表示8月13日事發當日自己是以他人身份出席活動擔任模特兒，並無邀請任何藝人朋友出席活動，亦未有幫任何人拍片：「事發當時我正在後台化妝，有關造謠中傷蓄意捏造事實的言行，將保留追究的權利。」

當日活動中同場的黃榕，「潛水」兩日後在昨日開腔，承認當日是她邀請阿儀以朋友身份出席活動：「本人是邀請阿儀以朋友身份來玩，她當天不是以嘉賓工作身份來出席活動，這次事件令阿儀，亞視公司以及其他任何在這活動事件上的藝人帶來所有不便，我在此深感抱歉！事件已經交由律師處理當中，我不方便再回應。」但卻未有回應是否拍攝影片的人。

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林作又參一腳

另外，昨日突然傳出亞洲電視子公司亞洲電視數碼媒體有限公司，早前遭債權人入稟高等法院申請清盤，有傳昨日亞視已被正被清盤，旗下藝人包括阿儀將會被中斷合約。

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林作再出手

「抽水王」林作眼見最近的「網絡紅人」阿儀面臨失業及判刑，決定向她伸出「友誼之手」：「本人現正式向阿儀發出邀約：由於你依家恢復自由身，而且可能會坐下監，本人願意給妳人生第三次機會，簽你作為本人旗下第一位藝人，幫你變本加厲地紅落去。林作保險就唔適合你架啦，不過捧紅人，我有一手，而且眼光獨到。東涌羅浩楷簽咗俾無綫後唔見咗蹤影，但我會令到你，以後好似我咁，更無處不在。在線等，希望傳媒可以代我告知她：救星在此。」

此外，林作又表示：「只有我能夠打救阿儀。」曾與阿儀會面的他卻指忘記了儲存阿儀的電話，看來要阿儀主動聯絡林作才能成事。