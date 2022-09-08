【兩性關係】男女性慾最強時間大不同　研究：一早一晚存15鐘頭時差

▲ 男女性慾最強時間大不同，一早一晚存15鐘頭時差。

情侶間良好的親密接觸可有助彼此感情增加，不過有研究顯示，男女雙重性慾最強的時間原來大相徑庭，女性通常會在晚上較有興致，而男性則通常是在早上。儘管性慾存有時差，但有受訪者亦指只要充分溝通，雙方仍是可以享受性生活。

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男性早上7：45 女性晚上11：21

男女性慾高漲的時間點大概差了15個小時，大多男性偏好在早上6時至9時發生性關係，女性則偏好晚上11時至凌晨2時。相關的研究甚至連男女一天中，最慾火中燒的確切時間都算出來了，那就是男性在早上7：45，女性則在晚上11：21。一家英國情趣玩具公司愛蜜（Lovehoney），也做了一份研究，訪問2300人，發現有63～68%的人，都有無法與伴侶同時想上床的經歷。

男女性慾來的時間不同怎麼辦？

雖然統計數據令人悲觀，但大多數的人是不會就此放棄的，還是會嘗試與對方溝通，找到最適合兩人的方法。就算興致來到的時間不同，大多男女仍表示很享受現在的感情狀況，因為他們已與伴侶培養出適合雙方的性生活模式。此外，也有很多人會在晚上9時～11時有性慾，只是程度可能沒有上述時段那麼強烈，因此男女要一起享受性生活，還是有契機的。

時差無解就坦誠溝通

早點溝通，能避免與自己偏好不同的人交往。如果找不到跟自己會同時性慾高漲的伴侶，請務必盡早溝通各自的偏好，並找到相處的辦法。性慾有時差的問題，如果避免談論，並默默期待互相適應，只會讓情況變糟，不是個實際的解決之道。

原文【默契差愛不到～了解男女性慾來的時間】內容獲「Hello 醫師」專頁 授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣