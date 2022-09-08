  • 32°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 16:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩性關係】男女性慾最強時間大不同　研究：一早一晚存15鐘頭時差

健康 15:58 2022/09/08

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

男女性慾最強時間大不同，一早一晚存15鐘頭時差。

情侶間良好的親密接觸可有助彼此感情增加，不過有研究顯示，男女雙重性慾最強的時間原來大相徑庭，女性通常會在晚上較有興致，而男性則通常是在早上。儘管性慾存有時差，但有受訪者亦指只要充分溝通，雙方仍是可以享受性生活。

最新影片:

男性早上7：45　女性晚上11：21

男女性慾高漲的時間點大概差了15個小時，大多男性偏好在早上6時至9時發生性關係，女性則偏好晚上11時至凌晨2時。相關的研究甚至連男女一天中，最慾火中燒的確切時間都算出來了，那就是男性在早上7：45，女性則在晚上11：21。一家英國情趣玩具公司愛蜜（Lovehoney），也做了一份研究，訪問2300人，發現有63～68%的人，都有無法與伴侶同時想上床的經歷。

男女性慾來的時間不同怎麼辦？

雖然統計數據令人悲觀，但大多數的人是不會就此放棄的，還是會嘗試與對方溝通，找到最適合兩人的方法。就算興致來到的時間不同，大多男女仍表示很享受現在的感情狀況，因為他們已與伴侶培養出適合雙方的性生活模式。此外，也有很多人會在晚上9時～11時有性慾，只是程度可能沒有上述時段那麼強烈，因此男女要一起享受性生活，還是有契機的。

時差無解就坦誠溝通

早點溝通，能避免與自己偏好不同的人交往。如果找不到跟自己會同時性慾高漲的伴侶，請務必盡早溝通各自的偏好，並找到相處的辦法。性慾有時差的問題，如果避免談論，並默默期待互相適應，只會讓情況變糟，不是個實際的解決之道。

原文【默契差愛不到～了解男女性慾來的時間】內容獲「Hello 醫師」專頁 授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【青春期】兒發育慢母憂影響生育亂餵藥　致性慾過強摸女同學屁股記大過
12:45 2022/07/01
【青春期】兒發育慢母憂影響生育亂餵藥　致性慾過強摸女同學屁股記大過
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
09:00 2022/07/09
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
16:03 2022/07/14
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦

你可能感興趣

【青春期】兒發育慢母憂影響生育亂餵藥　致性慾過強摸女同學屁股記大過
12:45 2022/07/01
【青春期】兒發育慢母憂影響生育亂餵藥　致性慾過強摸女同學屁股記大過
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
09:00 2022/07/09
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
16:03 2022/07/14
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
健康問題 網絡熱話 兩性關係 性行為 英國

最高瀏覽

【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
10:50 2022/09/07
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
【奪命意外】安達臣道地盤天秤塌下擊中多個貨櫃辦公室　增至3死6傷
18:36 2022/09/07
【奪命意外】安達臣道地盤天秤塌下擊中多個貨櫃辦公室　增至3死6傷
【生命鬥士】證實患乳癌同時疑患肝癌　歌手曾路得陷人生低點：唔知要醫邊樣先
16:08 2022/09/07
【生命鬥士】證實患乳癌同時疑患肝癌　歌手曾路得陷人生低點：唔知要醫邊樣先