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【安達臣道冧天秤】警方及勞工處到場調查　被壓毀貨櫃放置於地面　

社會 11:54 2022/09/08

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發生意外的地盤。（曾秋文攝）

秀茂坪昨早（8日）發生嚴重工業意外。秀茂坪安達臣道近安泰邨一地盤內，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室，導至3人死亡，6人受傷。

現場所見，其中一個被壓毀貨櫃今日（8日）已被吊回地面並放置於一旁。另外，東九龍總區重案組及勞工處約11時到場調查。

    點擊圖片放大
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意外發生於昨日早上，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下，擊中現場多個貨櫃辦公室。消防指，10米高、30米長的天秤倒塌，壓住6米長的貨櫃，共有9名傷者。勞福局局長孫玉菡昨表示，初步懷疑天秤的基座出問題。翻查勞工處紀錄，涉事的地盤承建商精進建築有限公司，過去兩年共有7次違反《工廠及工業經營條例》而被定罪的紀錄，詳情即看：【下一頁】

專家指情況罕有，料涉及偷工減料機會微，詳情即看【下一頁】

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記者：曾秋文

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