【人工智能 】7成受訪市民熱衷網購惟認知低　消委會倡訂長遠政策及加強教育

▲ 7成受訪市民熱衷網購惟認知低 ，消委會建議制訂長遠政策及加強教育。（曾耀輝攝）

人工智能成為全球發展趨勢，消委會發表消費者意見調查，發現7成受訪者網購方面相當活躍，但有75%表示不熟悉人工智能。調查亦顯示消費者對個人私隱等方面的保障，及人工智能問責方面表示關注和感到憂慮，惟僅27%忽略收集私隱資料的詢問訊息。

消委會強調，要養成較謹慎的網購習慣，首要任務是從教育著手，確保消費者知行合一，落實採取自我保護的網絡安全措施，當局亦要制定長遠政策促進社會數碼轉型。

人工智能的急速發展一方面帶來經濟裨益，但若不正當使用，也會為市民帶來風險。消委會發表「道德與信心共融——促進電子商務人工智能發展」報告，剖析香港當前消費者及商家使用或發展人工智能的挑戰及意見。

調查訪問了1,219 位15歲或以上，並曾經瀏覽本地或非本地網店的消費者。調查發現77%受訪者每週或每日瀏覽網店或網購至少一次，但高達75%受訪者表示他們不熟悉人工智能；此外消費者對電商所提供的人工智能整體服務和個別應用的滿意度和信任度十分參差，例如僅31%受訪者信任人工智能。

調查顯示消費者對個人私隱、知情權和選擇權的保障，以及人工智能問責的問題表示關注和感到憂慮。調查中分別有逾7成受訪者擔心網店收集過多個人資料，以及一旦人工智能的算法出錯，沒有人會為問題負責；消費者亦希望有更多知情權及選擇權，調查中分別有約8成受訪者希望網店能披露商家正在使用人工智能提供服務，或要求網店提供是否使用人工智能工具的選擇權。

儘管消費者關注網絡安全和私隱保障，但他們在實際網購時卻往往掉以輕心。例如高達60%受訪者在網購時從不閱讀網店的私隱政策或不知道甚麼是私隱政策，不閱讀的理由包括內容冗長、詞彙深奧難明，或認為網店無論如何也可以在網絡上收集到個人資料等不同原因。此外，當網店顯示小型文字檔案訊息（cookie），要求消費者選擇接受或拒絕時，有27%受訪者會忽略這些訊息，或是任由其繼續顯示。

消委會強調，人工智能要在香港健康茁壯成長，除在電子商務存在私隱和網絡安全風險等問題上，須全面加强消費者教育，商家亦必須踏出關鍵第一步，採用行業最佳營商手法以制定公司人工智能政策和企業管治，並訂立「消費者約章」以保障用家的權益 ；政府若能制定人工智能發展的長遠整體政策，更可促進社會進行數碼轉型。消委會深信，透過政策法規、營商管治、消費教育三管齊下，將香港締造成一個世界級的智慧城市。

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記者：陳麗娜