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【新聞之花】鄭萃雯與雙胞胎兒子一同開學　前TVB主播再做學生增值自己

娛樂 12:08 2022/09/08

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前TVB新聞主播鄭萃雯與兩位兒子一同開學！

前TVB新聞主播鄭萃雯近日重返校園，於香港教育大學修讀兒童及家庭教育文學碩士課程，再做「學生妹」！

現為兩子之母的鄭萃雯與兩位剛剛升上小學的兒子同學開學，並互相為對方打氣。

【育兒心得】禁玩電子產品讓孖仔體驗原始快樂　主播媽媽鄭萃雯：父母要以身作則

最新影片：古天樂、劉青雲專訪

再做學生妹

鄭萃雯於FB分享學生證，並寫道：

請叫我 #學生妹（雖然超咗齡）
並祝我 📚學業進步💯
#香港教育大學
#兒童及家庭教育文學碩士

【檢疫日程】分享竹篙灣隔離生活　過來人鄭萃雯：要諗吓點樣放電解悶

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母子齊開學

鄭萃雯坦言重返校園需要時間適應，加上兩位兒子今年雙雙成為小學生，母子同日開學一起迎接新挑戰。

鄭萃雯透露兒子於開學日感到害怕，她特意跟兒子說自己也是首天到新校園上學，不過相信大家都能做得來，而且互相給對方打氣。

現年37歲的鄭萃雯曾為TVB效力11年，離巢後的她轉當公關及主持，她最近則宣布重過校園生活，自我增值！

鄭萃雯於2011年嫁給任職攝影師的男友Anson，並於婚後5年的元旦日誕下一對雙胞胎兒子卓言與卓喬。

撰文 : TOPick柴犬出動

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鄭萃雯 娛樂人物職業 主播 TVB 娛樂機構 娛樂行業

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