【新聞之花】鄭萃雯與雙胞胎兒子一同開學　前TVB主播再做學生增值自己

▲ 前TVB新聞主播鄭萃雯與兩位兒子一同開學！

前TVB新聞主播鄭萃雯近日重返校園，於香港教育大學修讀兒童及家庭教育文學碩士課程，再做「學生妹」！

現為兩子之母的鄭萃雯與兩位剛剛升上小學的兒子同學開學，並互相為對方打氣。

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再做學生妹

鄭萃雯於FB分享學生證，並寫道：

請叫我 #學生妹（雖然超咗齡）

並祝我 📚學業進步💯

#香港教育大學

#兒童及家庭教育文學碩士

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母子齊開學

鄭萃雯坦言重返校園需要時間適應，加上兩位兒子今年雙雙成為小學生，母子同日開學一起迎接新挑戰。

鄭萃雯透露兒子於開學日感到害怕，她特意跟兒子說自己也是首天到新校園上學，不過相信大家都能做得來，而且互相給對方打氣。

現年37歲的鄭萃雯曾為TVB效力11年，離巢後的她轉當公關及主持，她最近則宣布重過校園生活，自我增值！

鄭萃雯於2011年嫁給任職攝影師的男友Anson，並於婚後5年的元旦日誕下一對雙胞胎兒子卓言與卓喬。