【新世紀福音戰士】EVA期間限定店登陸LCX　獨家售近百款日本直送官方產品

▲ 在LCX正門當眼處非常大的紙牌擺設。（圖片品牌提供）

日本國寶級動畫《EVANGELION 新世紀福音戰士》電影版終回《福音戰士新劇場版：終》原定於2020年6月公映，後因2019冠狀病毒病疫情擴散而延期至2021年3月上映。而香港亦經有人努力下上畫，港迷可在IMAX大屏幕觀看，總算如了不少港迷心願。

不過有心人又點只得咁？有見大量香港 EVA 粉絲多年來熱情不減，「EVANGELION 新世紀福音戰士期間限定店」於9月8日起強勢登陸香港，並將售賣獨家設計、日本官方直送正版周邊產品，勢必掀起一股搶購熱潮！

是次「EVANGELION 新世紀福音戰士 LCX期間限定店」將會出售獨家周邊產品，由收藏價值極高的模型手辦、畫冊圖輯及滑板，到主打實用的雨傘、電子鐘、手提風扇、環保袋、USB驅動器等等近百款產品，設計主題圍繞大受動漫迷歡迎的綾波零、明日香、零號機、初號機、2號機等，絕對是應有盡有、目不暇給，不論是用作珍藏還是日常使用，粉絲們都能找到心頭好。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《EVANGELION新世紀福音戰士》LCX期間限定店活動日期：即日-10月2日

時間：10am-10pm

地點： LCX正門海港城海運大廈3階

查詢：3102 3668

記者：黃鑑江