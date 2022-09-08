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【中秋節2022】Fortnum & Mason限定節日下午茶　品嘗英倫風味+港式傳統

休閒消費 12:34 2022/09/08

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181 Fortnum & Mason推出期間限定中秋節下午茶，每位港幣 588元。（商戶提供）

為迎接人月兩團圓的珍貴時刻，Fortnum & Mason特別推出期間限定中秋節下午茶，以獨特滋味美點搭配經典茗茶慶祝此特別日子。適逢英女皇白金禧年誌慶，今個中秋節不妨與摰愛親朋到181 Fortnum & Mason細嚐融合佳節元素的英倫午後風味，共享相聚時光。

181 Fortnum & Mason期間限定中秋節下午茶（每位港幣 588元）現已開始供應，為經典英倫下午茶注入不一樣的港式傳統風味。為迎合本地口味，Fortnum’s匠心打造以港式流心奶黃月餅為靈感的鹹蛋黃椰子慕斯甜點，以奶黃、椰子及鹹蛋黃的特製餡料，呈現馥郁誘人的流心效果，再配以椰子慕斯及牛油酥餅，突顯各自的層次感，搭配出滋味口感。

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除了中秋創新美點，下午茶更包括白金禧年限定的天鵝造型酥皮糕點、賣相時尚的香檳撻、以珍珠點綴的巧克力、傳統英式甜點白蘭地脆卷以及由白金禧茶葉製成的經典香茶蛋糕，一次過品嚐多款皇牌美點，享受佳節的悠閒午後。餐廳更貼心另設素食餐單，讓不同食客能享受美滿歡聚時刻。

除限定下午茶外，Fortnum's更提供一系列限定特色禮品，其中包括精緻的牛油餅乾及經典茗茶等，送禮自用皆稱心！

記者：王嵐

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