【ViuTV女神】沈殷怡公開絕密床照　Shirley加碼再派福利照：咁樣收貨喇掛【多圖】

沈殷怡（Shirley）有份主持ViuTV節目《海女日記》，當中女主持們的泳衣造型惹觀眾指「唔夠喉」。Shirley照顧到觀眾要求，日前於IG公開泳裝造型，大晒驕人身材，更指「擺明呃like行動過30k睇下有咩驚喜」。

向來相當識做的Shirley於昨晚（9月7日）向大家送上30k的驚喜，公開一張「精美劇照」，歌手葉巧琳（Mischa）也有份留言表示收貨！

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公開「劇照」兼宣傳新劇

Shirley十分守信用，很快便派上泳衣照獲30k likes的驚喜，她寫道：

超額完成

30k既驚喜就係之前拍既劇下個月播啦 附上我前夫幫我影既精美劇照一張 大家記得睇啦！

相中的Shirley是在床上熟睡兼受拍攝角度影響下展現肥頸的照片，而她所指的「前夫」就是MIRROR成員邱士縉（Stanley），他們在10月3日於ViuTV播出的劇集《野人老師》中是飾演一對夫妻。

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加碼再po泳衣相

Shirley早前已經公開過泳裝造型來「吸Like」，她在公開劇照後就再派上另一張微微烏身的泳裝相，表示：「嗯⋯⋯⋯？唔收貨？咁swipe right啦 咁樣收貨喇掛」

粉絲們當然也相當受落，或者也恨不得Shirley再公開更多拍攝花絮片段呢！

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