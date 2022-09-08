【中秋交通】港島及新界部分地區將封路　一文看清中秋節公共交通服務調整

▲ 中秋節即將到來。（資料圖片）

中秋佳節即將到來，運輸署今日（8日）提醒市民，中秋節當日及翌日（9月10日及11日）將會實施特別交通及運輸安排，其中港島區，包括淺水灣、石澳及赤柱；新界區包括屯門、荃灣及馬鞍山會有封路及交通改道安排。警方將因應各區當時的交通及人潮情況，調整有關交通措施。



另外，公共交通服務將有調整，其中港鐵將按正常服務時間提供列車服務，港島線、荃灣線及觀塘線將於9月10日晚上8時至11時30分期間加密班次；電車、新渡輪及港九小輪將因應乘客需求加強服務；服務九龍站及西九文化區的專線小巴路線第26、74及CX1號線將於9月10日晚上延長服務時間。

專營巴士公司將延長部分路線服務時間、或調整班次或開出時間，以及提供特別服務；部分巴士路線亦將因應封路及交通改道安排而更改行車路線及臨時調整巴士站位置。涉及的巴士路線如下：

新巴第2、9、H1S（特別服務）、X9及X15號線；

九巴第43P、49P、52X、75K、91、92、270S、272S及274X號線；

過海巴士第102、106、307及680X號線；

有關的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁或流動應用程式「香港出行易」，或參閱有關公共運輸營辦商所發出的乘客通告。運輸署呼籲，市民應盡量利用公共交通服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。

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責任編輯：黃悅晴