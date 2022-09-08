【飲水迷思】女工程師常焦慮記憶差　醫生：脫水會造成大腦皮質萎縮

▲ 女工程師常焦慮記憶差，揭一天僅喝600cc水。

經常聽人一天要喝8杯水、水可排毒、可美顏、甚至減肥，但卻甚少了解飲唔夠水的後果。有醫生便指曾有一位女工程師長期因焦慮、記憶差、泌尿發炎問題而求診，追問下才知道原來她一天只飲600毫升水；有研究顯示身體一旦出現脫水情況，大腦皮質會呈現輕度萎縮狀態，等於老化了一年。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁分享有關個案，指該名職業為軟體工程師的女病患，體重約45公斤，長期因焦慮、腦部記憶力差、泌尿系統發炎而求診，她亦因經常吃抗生素，連腸胃功能亦不好。不過，他經過詢問，才發現原來女病患一天喝水量只有約600毫升，而當她聽從醫生叮囑將喝水量升至至少1500毫升時，她的泌尿感染不但好了，連帶記憶力以及情緒也穩定下來。

劉博仁又指出，大腦含水量約75%，腦脊髓液約99%，喝水不足，不但不利於腎臟尿液形成，連帶腦部反應也會變慢。他引述2013年英國東倫敦大學做了一個研究，當口渴喝水之後，大腦運作速度增加14%；研究亦顯示，當穿三層衣服騎自行車90分鐘之後，製造輕微脫水的情形，大腦皮質會呈現輕度萎縮狀態，等於老化了一年，但是一但補足水分，皮質萎縮狀況就逐漸恢復。另外他亦指，喝水不足，大腦腦脊髓液相對流動不夠，清除腦中廢棄物質效率變差，對於大腦健康也是不利的。

至於一個人到底應該喝多少水呢？

劉博仁指平均每日喝水量是以大約體重乘以33來計算，例如60公斤體重每日約需要60x33=1980毫升，更簡單算法至少是體重乘以30；夏天因為流汗，他更建議增加到體重乘以40，也就是說60公斤的人夏天或是有運動流汗應補充60x40=2400毫升，相信亦能幫助減重。

至於兒童喝水，劉博仁建議依照「100、50、20」法則，也就是10公斤內每公斤100毫升，第二個10公斤每公斤50 毫升，超過20公斤以上每公斤20毫升， 例如孩子體重25公斤，所以她每日應喝 10 x 100 + 10 x 50 + 5 x 20 = 1600毫升。

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責任編輯：羅嘉欣