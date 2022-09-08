【小一派位】小一自行分配學位9月26日起交表　留意計分準則掌握得分關鍵

▲ 小一自行分配學位階段將於9月26日至30日接受申請。（經濟日報資料圖片）

2023-24年度小一派位程序即將開始，教育局預計，明年適齡升小一人口為57,300人，較本學年減1,200人，按年跌2.05%。小一自行分配學位階段將於9月26日至30日接受申請，對新手家長而言，想為子女報讀心儀小學，先要了解自行派位的機制和計分準則。

每間學校的「自行分配學位」與翌年2月的「統一派位」各佔一半學額。在自行分配學位階段，家長可以不受校網限制，向全港任何一間官立或資助小學遞交申請表。學生分為「必收」（俗稱「世襲生」）及「計分」兩大類，兩者分別佔小一學位的30%及20%。若小學超收「世襲生」，就會蠶食統一派位學額。

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「世襲生」與「計分制」

所謂「世襲生」，即兄姊正於該小學就讀，或父母是學校教職工，這類學童必然會被取錄。至於非世襲生的學童，想要入讀心儀小學，則需通過計分來決定派位的優先次序，分數愈高，被取錄的機會愈大。

以下為計分準則︰

1. 父／母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作（20分）

2. 兄／姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）

3. 父／母為該小學的校董（20分）

4. 父／母或兄／姊為該小學的畢業生（10分）

5. 首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者） （5分）

（上述5項只可揀選1項）

6. 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰（5分）

7. 父／母為該小學主辦社團的成員（5分）

（上述2項只可揀選1項）

8. 適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲）（10分）

叩門階段或要求「1-1-1」

如家長發現子女分數低於15分，但有心儀學校，仍可到校交表，因叩門時，校方有機會考慮家長是否在自行分配學位及統一派位均以該校為首選（即俗稱「1-1-1」）。家長亦可參考心儀學校過往自行分配學位結果，衡量是否值得一搏。

移民潮下學生持續流失，《香港經濟日報》統計發現，全港官、津小學明年提供逾2.4萬自行分配學位學額，與今年相若，即平均2.4人爭1個小一學位，多間熱門名校學額不變。惟今年小一減班「重災區」之一東區，將於明年全區推小班教學，令該區自行分配學額大減108個，屯門及沙田區亦有個別校網將全推小班。

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責任編輯︰駱秀玲