【開心速遞】周梓盈結婚做人妻　憑「垃圾清」入屋離開大台退出娛圈

▲ 「垃圾清」周梓盈退出幕前，秘密嫁給圈外男友做人妻。

曾於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演大小姐秘書「垃圾清」的周梓盈（Phoebe），樣子甜美甚有觀眾緣，憑傻氣笨拙的「垃圾清」角色成為入屋。劇中更與Terry（李偉健飾）埋下一段感情伏線，當令人期待之際，2019年底周梓盈突然在社交平台宣布因合約問題，與TVB結束7年的賓主關係，不少「垃圾清」粉絲大嘆可惜。

當時她仍然叫大家繼續支持《開心速遞》，表示：「回復自由身後，我會先休息一下，再好好思考未來的動向，如果有新的方向會同大家分享。希望大家繼續支持愛回家，期待阿清將來可以再同大家見面。」其後接受TOPick訪問時，坦言「有時離開同留低真係唔係自己可以決定」，暗示自己其實不想離巢。

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退出娛樂圈

有報道指離開大台後的周梓盈，近日秘密出嫁，與圈外男友Gary拉埋天窗，正式榮升做人妻。從相中可見新娘子保養得宜，在6位姊妹陪伴下出嫁，當日換了兩套婚紗，作風簡約低調。

2019年離巢大台前，她承認有一名圈外男友，當時透露已拍拖約3年，因為對方不是藝人故希望給予對方空間，不想多提另一半。周梓盈離開TVB後便退出幕前，不但將其IG帳戶刪除，Facebook亦自2020年起沒有再更新。

▲ （經濟日報圖片）

與何廣沛拍拖5年

現年30歲的周梓盈加入TVB當演員前曾擔任硬照模特兒，在18歲時獲前經理人公司青睞簽約，成為𡃁模組合Donuts成員，其後因收入不穩，在家人勸喻下離開娛圈轉做文員。

2012年她參加TVB第26期藝員訓練班，正式成為演員。她在藝員訓練班裡認識何廣沛，二人發展成為戀人，拍拖5年至2017年分手。有傳分手原因是男方爆紅，以免感情影響星途而狠飛女方。

2017年她有份參與台慶劇《降魔的》飾演女道士，雖然戲份不多但外貌受到網民關注。直至2018年終憑「垃圾清」譚可清一角而為人熟識，純品又甜美的角色甚得人歡心。歐陽震華客串《開心速遞》指她樣貌和談吐似足其拍擋萬綺雯，故周梓盈有「嫩版萬綺雯」之稱。

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