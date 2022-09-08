【老來得女】58歲呂方寵愛囡囡又攬又錫　老婆帶2歲女打疫苗大讚無得彈

▲ 58歲呂方相當寵愛女兒，又攬又錫好冧豬。

現年58歲的呂方兩年前與年輕16年的太太伍惠寶（Rainbow）結婚，並誕下一女Emma，老來得女的呂方住元朗獨立屋，身家豐厚，可以專心湊女。近日Rainbow分享女兒早前學行的片段，可見呂方對女兒又攪又錫好寵溺；Rainbow又透露已帶女兒打疫苗，還大讚無得彈。

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呂太Rainbow不時在IG分享湊女日常，近日她分享Emma在15個月大學行樓梯時的片段，片中的Emma在家中欲找爸爸，慢慢上樓梯去第二層，爸爸就出房門口張開雙手迎接她。

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呂方一見囡囡笑到四萬咁口，拖實囡囡慢慢落樓梯，途中坐低與囡囡一齊拍打大髀，又看看她的頸鏈，之後囡囡拉爸爸起身繼續行，去到轉彎位，呂方忍不住對囡囡又攬又錫，被囡囡冧到爆。

▲ 呂方與囡囡錫錫，被前世情人融化。（IG影片截圖）

去兒童醫院打針值1萬分

同日Rainbow也分享了帶女兒打第一針疫苗的經驗，呂太盛讚在香港兒童醫院打針值10,000分， 「 由我的起心肝同Emma打針開始，整個過程簡直係冇得彈！」她指在政府網站預約「容易到爆」，隨時都可以去。

星期日人會比較少啲，由泊低架車（車位就真係太少），每一個位置都有人帶領住我哋，完全唔需要等，好輕鬆就帶到Emma坐低打針。

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原本Rainbow曾擔心女兒會扭計，未能受控，幸好院內有卡通氣氛兼送貼紙，分散了女兒的注意力，「最令人驚嘆嘅係護士哥哥一邊同佢傾計（偈），0.1秒之際就拮咗支針落去大髀，Emma望一望自己隻大髀，竟然好似若無其事咁繼續玩張貼紙，我同工人姐姐Ｏ曬嘴（互相對望）， 欣然行去等候區。」

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更讓她驚喜的是，在等候區有一名負責扭波的姐姐送給每人一個扭扭氣球，令Emma歡喜若狂，Rainbow笑言︰「好大可能佢好想快啲再嚟打第二針！」Rainbow又稱女兒針後沒有不適，大力呼籲家長盡快帶子女打針。

Emma好叻呀，打完之後完全冇唔舒服，大人又放心咗，我覺得如果有小朋友嘅唔好再猶豫，萬一感染咗而引發重症，真係後悔都嚟唔切。#保護兒童好重要 #打完疫苗放心咗好多

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責任編輯︰王明芳