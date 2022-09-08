【理想與現實】上水街坊買「厚切」餐蛋治　打開實物大縮水僅手指闊

▲ 理想與現實不符！上水街坊買「厚切」餐蛋治，打開實物大縮水僅手指闊。

餐蛋治是不少人返工返學早餐之選，不過，有上水街坊就買到一份「外觀與內在大對比」的餐蛋治，令其哭笑不得。

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事主在facebook群組「上水人大聯盟」發佈帖文並附圖，表示自己在上水彩園邨一間老餅店購買了一份餐蛋三文治，並大呻：「外觀與內在大對比，我知屋村小店搵食艱難，但都無理由咁樣慳嫁？」原來，事主手上的餐蛋治有縮水之嫌。從圖片可見，三文治原外觀看上去無異樣，午餐肉更頗「厚切」；但事主咬一口後發覺不妥，掀開一看，只見「厚切」午餐肉的真身僅是貼著三角形方包邊緣位置的一長條狀，闊度大約一隻手指。此般「偷工減料」製造幻覺，難免令事主哭笑不得。

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事主覺好笑不介意：我睇得好開

事主指出，餐蛋治售價僅為港幣$10，自己也未就事件感到介意，反而覺得搞笑：

我睇好開㗎，我無怪佢㗎。一次半次就算啦，但今次真係俾嚿治搞到我自己都笑咗，笑完就嗱嗱聲食埋落肚，趕巴士去返工了。

事主經常幫襯此餅店，更讚「蛋撻好抵食」，籲各路網民就算知道是哪間餅店，也不要開名；生意難做，免得「搞到人」。

網民爆笑留言

帖文引來網民熱議，更有不少爆笑留言。有人認為樓主可轉換思維：「塊蛋咁厚已經好有良心」、「當$10買蛋治，送餐肉調味」。亦有網民認為，現今百物騰貴，餅店不加價，仍以10元出售三文治，已屬難得，用料上難免有縮水，可以體諒：「蛋都一蚊隻，麵粉糖貴咗近80%，午餐肉不嬲都貴架啦。係你嗰10蚊唔值錢，老店還老店，唔好成日用細個5蚊買10粒燒賣嘅思維去生活」、「10蚊嚿算平，如果麵包軟熟的話，算係咁囉，大家方便啫。」 點擊大圖看更多留言：

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餅店回應：責無旁貸

事件引起熱烈討論後，餅店亦對此事作出回應，表示了解到有客人買到不足料三文治，店方感非常抱歉、責無旁貸，已提醒員工避免同類事情發生，並即時作出更正改善，感謝網友們提出指正。 店家更附上今早新鮮出品的三文治實物圖，希望街坊日後能繼續支持。

▲ 餅店更作出回應，表示責無旁貸；再附上新鮮出爐的三文治實物圖，表示日後會更謹慎監督用料，盼街坊能繼續支持！

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責任編輯：羅嘉欣