【好人好事】樹幹塌下阻塞行車線　 熱心鐵騎士獨力搬開獲讚：應得好市民獎

▲ 熱心鐵騎士獨力搬開阻塞行車線的樹幹，好man呀！

身為車主或司機的你，看到馬路有大型物件，甚至塌樹阻塞，你會點做呢？昨日(7日)早上9點20分，在鑽石山荷里活廣場對出馬路，因樹木倒塌堵塞行車線，大部分車輛都選擇切線繞過離開，令繁忙時間的交通更加阻塞，有一名熱心電單車司機主動下車，獨力將樹幹搬走，令行車線清空，無私舉動不單獲網民大讚，更獲森美大讚：「佢應該得好市民獎喇！」

▲ 無私的鐵騎士，獨自將大型樹幹搬到欄杆內的草叢。(影片截圖)

最新影片推介：

有男網民在「馬路的事 (即時交通資訊台)」facebook群組發帖，並上載了一條52秒的短片，短片清楚看到一支大型樹幹塌下阻塞行車路線，為了令交通暢順及避免發生交通意外，一名電單車司機下車，獨自搬開行車線上的大型樹幹，將樹幹搬到旁邊欄杆內的草叢，直到樹幹沒再翻出路面後，再急步跑回電單車離開現場。

▲ 樹幹非常大型，但駛過的車輛，沒有一個願意幫忙協助，寧願切線繞過。(影片截圖)

獲讚超級英雄

貼文一出引起熱議，網民紛紛留言，讚揚電單車司機是真男人是超級英雄，「佩服，好人」、「Respect ，勁man」、「香港有你真好」，也有網民指所有路過的司機，沒一個意圖或企圖去幫幫手，「連做做樣停車或慢車，問問使唔使幫拖都冇，呢個26(兩轆)司機，願抄牌冇你份，祝你一世好運！」

▲ 森美讚揚鐵騎士的行為，應該得好市民獎。(圖：IG圖片)

而熱愛電單車的森美，昨天下午也轉載這條影片，並寫道「都應該唔係佢整跌棵樹掛，咁佢應該得好市民獎喇！好感動呀！朋友分享！！」

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責任編輯︰王明芳