【強制檢測】慈雲山慈愛苑愛寧閣24人違令　九龍城龍譽38人被罰1萬

▲ 政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。（資料圖片）

政府今日（8日）於慈雲山及九龍城進行執法行動，共發現76人未有遵從強制檢測公告，當中51人獲發10,000定額罰款通告書。

當局今早約7時30分起，於慈愛苑愛寧閣檢查該大廈居民的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。當局共檢查399名受檢人士，發現24人未有遵從強制檢測公告，其中13人獲發10,000元定額罰款通知書。

另外，當局由今早8時起，於九龍城龍譽1A及1B座的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查約340名受檢人士，當中發現52人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中38人發出10,000元定額罰款通知書。



政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴