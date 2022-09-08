【強制檢測】慈雲山慈愛苑愛寧閣24人違令未強檢　當中13人被罰1萬

▲ 政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。（資料圖片）

康樂及文化事務署今日（8日）聯同黃大仙警區和衞生署，於慈雲山慈愛苑愛寧閣檢查該大廈居民的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。當局共檢查399名受檢人士，發現24人未有遵從強制檢測公告，其中13人獲發10,000元定額罰款通知書。

當局今早約7時30分起，於慈雲山慈愛苑愛寧閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動至上午約10時30分結束。受檢人士要出示載有病毒檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。



政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：黃悅晴