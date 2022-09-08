【新冠肺炎】「新冠聲音APP」1分鐘內可檢測病毒　陽性準確率達89%費用全免

▲ 「新冠聲音APP」1分鐘內可檢測病毒，陽性準確率達89%費用全免。

新冠肺炎疫情持續，有荷蘭研究團隊最近使用劍橋大學數據，研發出一款應用程式「LSTM」，受試者透過聲音來檢測是否染疫，1分鐘內即可知結果，陽性準確率高達89%，研究團隊表示比快速測試更為準確，而且費用全免。

最新影片：

荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）研究人員近日發表一款名為「Long-Short Term Memory」（LSTM）的新應用程式，透過聲音來檢測是否染上新冠病毒。

研究人員使用來自英國劍橋大學開發的COVID-19 Sounds APP，針對4,352名受試者的893份聲音樣本進行研究，其中有308名受試者確診新冠病毒。

受試者在安裝LSTM後，需要輸入基本個人資訊，如醫療史、吸煙習慣等。LSTM需要錄取受試者的呼吸聲，包括咳嗽3聲、深呼吸、讀3次短句子等，然後再用一種稱為「梅爾頻譜」語音分析技術（Mel-spectrogram analysis），來辨別不同聲音特徵，包括力量、響度等。

研究團隊表示，快速抗原檢測敏感度僅得56%；相反，LSTM檢測陽性成功率為89%，陰性準確率也有83%。研究人員表示，LSTM只需不到1分鐘即可獲知檢測結果，而且費用全免，希望APP日後可廣泛用於低收入國家。

目前LSTM尚未獲同儕評審，研究人員表示在正式推出前，需採集更多樣本。而自項目開展以來，至今收集來36,116名受試者的53,449個聲音樣本，以求準確性。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣