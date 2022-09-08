【港區國安法】47人初選案高院續案件管理聆訊　劉頴匡要求中文聆訊被拒

▲ 劉頴匡要求中文聆訊被拒。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，高院今（8日）進行第6次案件管理聆訊，出庭應訊的兩名被告為劉頴匡及王百羽，兩人均要求案件審訊前處理判刑，劉另要求案件以中文聆訊處理被拒。



案件今於高等法院進行第6次案件聆訊管理，出庭應訊2名被告為劉頴匡及王百羽，由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。



劉頴匡沒有代表律師，劉以廣東話陳詞時指出，要求以中文處理聆訊，劉指《國安法》條文以中文為依歸，聆訊內容亦以中文為基礎，因此認為以中文聆訊對他較公平，法官即時拒絕申請，劉問及原因，及反問「大家中國人，點解唔講得中文」。

另外，劉表示本獲批法援，惟2021年被撤銷，故不打算聘請律師，估計求情陳詞時間不多於39分鐘。

劉續指出，根據《國安法》原則應及時懲治，故法庭應於審訊前處理判刑。法官則指現時並非討論法律原則，並指及時懲治並非唯一考慮因素，亦須顧及對控方及被告公平。劉則指若以《國安法》最低判處3年刑期而言，被告認罪扣減三分一後刑期為2年，若於審訊後才判刑必然超越2年刑期。

王百羽代表律師表示傾向審訊前判刑，並表示求情陳詞不多於1小時。



本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉。高院先後處理16名被告的案件管理聆訊，餘下13人將於9月28日及11月進行，其餘18名被告早前於交付程序中表明不認罪。

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記者：林育慧