【移居柬埔寨】無懼文化差異安排女兒讀國際校　社工一家四口移居柬埔寨做義工

▲ 社企創辦人周彩紅與丈夫及兩女兒移居柬埔寨，在當地做義工。

近期一說起柬埔寨，不少人提心吊膽，有關負面消息蓋過其美麗純樸。社工學系畢業的Rainbow在12年前初踏足柬埔寨，擔任義工、探訪孤兒，被當地風土人情吸引，自始差不多年年都重遊柬埔寨，更在當地舉行訂婚派對及拍攝婚紗相，今年3月，夫婦更帶同兩女兒移居柬埔寨，計劃至少待上10年。

▲ 一家四口今年3月移居柬埔寨。（圖片︰受訪者提供）

12年前初次踏足柬埔寨

周彩紅（Rainbow）社工學系畢業後，曾在大型慈善機構任職，其後辭去穩定工作創辦社企「微型森林」，協助單親媽媽及基層婦女，現時社企持續營運。Rainbow跟丈夫張凌瀚（Kelvin）都積極參與「社創」工作，關心弱勢社群，身為基督徒的他們一年多前已計劃移居柬埔寨，參與了項目「Hope for Next Generation」，今年3月，帶同5歲半大女兒Faith和2歲半細女Carys，一家四口赴柬埔寨做義工去傳教。

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其實，Rainbow坦言可移居有親戚在的加拿大、紐西蘭等地，但她反思人生，盼在自己有能力之時去侍奉，浮現一直跟她有淵源的「柬埔寨」。回到12年前，Rainbow跟大學同學畢業後踏足職場初期，抽空當背包客旅遊，芸芸地方中，柬埔寨一地在其心中留下一席位，被吳哥窟的景觀、當地人的純樸吸引，之後頻繁重遊當地必會探訪孤兒，更協助籌款並興建孤兒院。

年年都有去柬埔寨，約8年前丈夫也有跟我去柬埔寨，我們更穿上當地傳統服飾拍攝婚紗相，孤兒院更為我們舉行訂婚派對，有12圍之多。柬埔寨的美麗之處難以用言語去形容，特別純樸。

▲ 小朋友適應力強，與當地小朋友玩成一片。（圖片︰受訪者提供）

攜女兒移居計劃至少待10年

Rainbow與丈夫都愛柬埔寨，想真正及深入體會當地文化，家人長輩尊重他們的決定，但不是很理解。而考慮到帶同兩女兒移居，Rainbow思量的事情有很多，人生安全、教育和醫療3大方面是他們需周詳考量的。

柬埔寨很大，我們選了暹粒市生活，屬於當地第二大城市及旅遊區，有不同國籍的人，如日、韓、歐洲人定居，如同國際化生活圈，很安全。教育上其實有不少國際學校，2歲半細女現時在家學習，大女入讀一間距離家15分鐘車程的國際學校，採取英國課程銜接IB，現時讀Grade 1，每月學費約7千港元，同學是來自不同國家，真正的國際化。

醫療方面，Rainbow坦言柬埔寨的醫療的確較落後，她所住的區有醫院足夠應付普通病患，如萬一較嚴重的病，可乘直升機往泰國曼谷就醫。

▲ 2歲半的細女留家自家學習，之後再上國際學校。（圖片︰受訪者提供）

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生命使費開支不低廉

Rainbow現時一家以義工身分取工作簽證留在柬埔寨，擔任傳教士的角色，靠教會捐獻，雖然不是保證一定有，但她不擔心。生活使費方面，她指拉上補下整體跟香港差不多，住屋一萬港元可月租附花園的大宅，而買當地出產的餸菜水果很平宜，可是由於柬埔寨貧窮，一些外國食品如牛奶、芝士很貴。

飲食文化不同，我們外地人吃不慣，譬如當地盛產菠蘿、芒果、山竹等，可是這類濕熱水果多吃會不習慣，例如我們買蘋果，可是當地一個進口蘋果要逾$10港幣。此外，文化不同當地衛生意識差，沒有太多清潔的概念，沒有太多清潔用品，我們要購入進口的消毒用品比香港貴3、4成。

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一家四口到柬埔寨半年，Rainbow跟丈夫持續學習當地的「高棉語」，盼盡快融入當地，反之兩女兒的適應力相當高，跟小朋友玩耍，言語學習力高。

至今待了半年，可說是漸入佳境，文化衝擊是少不免，當地人知識貧乏、生活節奏慢、落後和純樸，我們會反思是香港人太快。身為媽媽，我有感兩女兒在這兒的教育成長是好的，例如地方大有空間玩，這兒農業為主，有很多機會接觸大自然，她們曾試過用籃子自己收集雞蛋。

Rainbow計劃在柬埔寨至少待上8至10年，想深入體會及從事變革工作不是一朝一夕的事。在此，兩女兒不同的經歷、入讀國際校，爸媽相信孩子有全球化的思維，待女兒高中時可考慮赴海外升學，或回港讀書也說不定。

▲ 當地很多年青人參加義工。（圖片︰受訪者提供）

服侍本地社群盼改變新一代

義務服務中，Rainbow主力針對年青人，從民生事入手，例如近日「清理燒垃圾山」行動，當地有大量非法傾倒的垃圾，堆積如山，燒垃圾釋出有毒物質形成環保問題。Rainbow召集了60至70名義工，當中大部分都是年青人，聯絡了附近的村長一起處理，找來回收垃圾組織義務協助。

我們相信要長遠解決社會問題，先要由新一代入手。

▲ Rainbow相信柬埔寨不只有黑暗一面，也有很多好人好事。（圖片︰受訪者提供）

對負面報道感難過

問及近日爆出的人口販賣事件，有否擔心安全。Rainbow坦言很多香港親友也擔心他們的安危。她跟丈夫不太擔心，過往，他倆一直知道東南亞有人口販賣，而柬埔寨面積大，逾18.1萬平方公里，對比約1.1千平方公里的香港，柬埔寨約等於165個香港之大。他們所住的居所遠離犯罪點，Rainbow指如乘車要10至12小時車程。

她有感不同地方也有犯罪集團、混雜之處，身為遊客更要小心。她看過當地英文媒體，指事件被愈發愈大遭抹黑因而發出聲明，而更多當地人其實不太在意。Rainbow自身就負面報道心裡感難過，認為把柬埔寨完全等於了黑暗國家，這個形像很傷害正在經濟復甦中的旅遊業。

過去3年，這邊的人民已經因為疫情經濟衰退，生活十分艱難。其實這邊也有安全的地方，這邊的人很單純，也有很多好的事。

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記者︰顏紫燕