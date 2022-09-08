【好聲好戲2】吳幸美聲演《棟篤神探》獲阿姐激讚　東張元祖級主持試「斷片酒」爆紅　

▲ 吳幸美於《好聲好戲》中盡騷配音天份。

TVB聲演真人騷《好聲好戲》第二季近日正播映中，第二輪出賽藝人有樊亦敏、黃嘉樂、吳幸美及黃智賢，主席評判有汪明荃（阿姐）、監製文偉鴻及資深配音員梁少霞。

在昨晚（9月7日）播出的《好聲好戲2》裡，《東張》主持吳幸美除了神還原蔡少芬於《棟篤神探》一幕戲外，於聲演李佳芯在《智能愛人》一段戲份時，吳幸美瞬間變mode，盡騷配音天份。

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▲ 吳幸美先聲奪人！

比賽正式開始前，四位參賽者先進行「我配你估」環節，吳幸美先聲奪人，她聲演《棟篤神探》裡蔡少芬落口供戲，除了線聲極度神似蔡少芬，幸美配音時也七情上面，令眾人懷疑是否本尊親臨現場，阿姐直言：「感覺係直情係蔡少芬，好入戲。」

「聲」贏一仗的吳幸美在首回合繼續發揮配音天份，她挑戰高難度聲演李佳芯在《智能愛人》一段「真人/機械人」Mode切換的戲份，要在短時間內演繹出「喜怒哀樂」四種情感，幸美依然應付自如，最終獲得11盞綠燈滿分，

各評判也驚嘆吳幸美有配音天份，監製文偉鴻大讚：「揀片揀得好聰明，呢條片係將你所有強項發揮晒出嚟，情緒處理得好好。」

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對於幸美的神級演出，阿姐好奇問：「你練咗幾耐？」幸美笑言：「日練夜練呀，《東張》有時要影老鼠、曱甴，我捉老鼠又練，掃曱甴又練！」梁少霞亦笑指幸美被老鼠和曱甴耽誤了配音工作。綜合兩個回合成績，吳幸美奪得8票暫時領先排第一。

現年38歲的吳幸美參選2003年香港小姐競選入行，吳幸美接受TOPikc訪問時稱，當年選港姐之外，也有參加歌唱比賽，兩方面都入圍，最後衡量過工作性質都是選擇了港姐。

▲ 吳幸美參選港姐而入行。

當時麥浚龍父親的公司想簽她做歌手：「不過自知只做歌手不會滿足到我的表演慾，所以選擇留下來，便可試到歌手、演員及主持3種工作。現在回想起也不會後悔，因為是一個很好的選擇。」

以19歲之齡入行，很快便被分派擔任主持工作，首個節目與當年的組合Boy’z前往澳洲拍攝旅遊特輯。後來，幸美加入翡翠慧星主播站。

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《東張西望》元祖級主持

2005年起吳幸美為娛樂新聞台任主持，2009年加入《東張西望》任外景及廠景主持至今，而她的主持形象亦可謂深入民心，即使客串劇集也會出演主持角色，是不少觀眾心中的「御用主持」。

對於當年加入《東張西望》，幸美感到幸運：「不論大或小的預備工作都會做，因為觀眾每一刻都看到你，他們的眼睛是雪亮，用心做大家是會知道。」

在主持生涯裡，在吳幸美身上也發生不少「大事件」，2015年，吳幸美訪問緊急應變中心安全主任梁國安，當時對方以手勢配以大叫一聲「睇住呀」，即時「震攝」在旁訪問的吳幸美，片段一夜間點擊過百萬成網絡熱話，令吳幸美爆紅。

▲ 吳幸美為「東張測試專員」。

獲封東張測試專員

同時，吳幸美獲封「測試專員」，於節目裡實測日本大熱「內臟操」、甩色蛋糕及飲「脫衣水」等，當中最令人難望是於2016年試飲「斷片酒」，她飲完酒後又喊又笑，誇張反應成網絡熱話，但令其個人形象相當入屋。

她大方地稱：「當時斷片酒是一項突發工作，其實平時不喝酒，但因為我不會推工作就想不如嘗試一下，若試到也是值得。拍攝時我沒想過會醉，也沒想過會有那麼多人看影片。」

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孝順女養家

另外，吳幸美為採訪十分拼博，她曾在將軍澳厚德邨採訪公園自瀆的怪叔叔，獲網民大讚勇敢。此外在2017年時，幸美被公司安排在10號颱台「天鴿」來襲時當颱風更。

回望多年的主持生涯，吳幸美形容是急速成長的過程：「初入行當然會害羞，這個圈的大人又很多，因為很小時已見多看多，人生豐富了，也讓我對不同人都有共同話題，是個很好的成長過程。」

吳幸美為一名孝順女，知道父母養育自己不容易，她在21歲便負責養家，希望給予父母優質生活：「我在TVB出名勤力，以前一星期工作7天，試過兩至三日不眠不休工作，上午8點至晚上8點做主持，收工後就去拍劇，第二朝再做主持。」

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