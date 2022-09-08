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【奪命意外】精進建築投得數個公營房屋項目　聘請地盤文員月薪1.2萬起

社會 12:56 2022/09/08

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精進建築有限公司近年獲得多份工程合約。（曾秋文攝）

涉事的地盤承建商精進建築有限公司近年獲得多份工程合約，涉及房委會的公營房屋發展項目等。翻查部分求職網站的資料，公司正聘請地盤雜工、合約文員、地盤電工等多個職位，月薪由約12,000元至15,400元不等。

翻查精進建築的母公司網站，該公司除投得由房協安達臣道石礦場R2-2號地皮之資助出售房屋興建項目外，還於2021年投得房委會批出、位於東涌第100區的一個公營房屋發展項目。以往仍曾投得房委會屯門第29區西的公營房屋發展項目、白田邨第十期的公營房屋重建發展項目；及由香港建築署批出興建柴灣水務署和懲教署總部合約等。

翻查部分求職網站資料，精進建築正以15,400元的月薪聘請地盤雜工於啟德及尖沙咀工作，主要負責確保地盤及公眾地方清潔及環境衞生等，沒有學歷要求，每周工作6天。另外，該公司由今年7月起正以月薪12,000元至13,000元招聘地盤文員，處理一般地盤文書工作及雜務，要求求職人士要有中四程度、並懂電腦文書處理及打字等，每周工作5天半，並要在港九新界上班。

翻查勞工處紀錄，涉事的地盤承建商精進建築有限公司，過去兩年共有7次違反《工廠及工業經營條例》而被定罪的紀錄，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴

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